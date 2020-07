Durante la cuarentena aumentó el consumo de harina y segundas marcas

Las restricciones impuestas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación del Covid-19 provocaron cambios en los comportamientos de los consumidores y sus expectativas sobre su vida personal y el accionar de las primeras marcas. El aumento en el consumo de harina y el vuelco hacia las primeras marcas, entre los más destacados.Al respecto, el supermercadista Lucas Kerps dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó, "ha cambiado el comportamiento del consumidor, durante el 2019 me animo a afirmar que ha habido alguna familia donde no entró ni siquiera un kilo de harina, no hubo consumo y esta cuarentena cambió todo por el hecho de tener más tiempo pese a que estamos más flexibles, al principio se notó muchísimo el consumo de la harina"."Además hay que tener en cuanta que cambia el contexto y al verse reducido los ingresos por el cese de actividad y el cambio de costumbre para poder estirar el dinero dentro de la billetera y se notó aún más el paso de las primeras marcas a las segundas y el sector más perjudicado es el de la perfumería y algunos productos de cuidado del hogar, productos de higiene, se compró más cosas de desinfección para cuidar la salubridad, se optó más por el producto de higiene", destacó.Por otra parte también se vieron perjudicadas las golosinas, "también entendiendo el contexto, que los chicos no están yendo a la escuela porque es un producto de kiosco y en cuanto a las bebidas alcohólicas no han sido afectadas, sin embargo, en este momento se pueden llegar a medir los índices, el pico de consumo bajó por la llegada del invierno porque se inclinan más a los vinos y licores pero no disgusta para nada el nivel de ventas que se viene teniendo""En cuanto a las gaseosas si se marcó mucho el vuelco a las segundas marcas, las primeras se vieron muy perjudicadas, aquel que es consumidor que tiene siempre en su mesa es mucho el presupuesto y es por ello que se profundizó mucho el hecho de inclinarse hacia las segundas marcas", sostuvo.Kerps enfatizó que este periodo de cuarentena hizo que las personas cambien en la elección del tipo de presentación en las que viene determinado producto, "elige presentaciones más grandes y eso habla que la gente está consumiendo más por ejemplo yerba mate, y se debe al aumento de la demanda por el consumo"."Puede llegar a ver desabastecimiento en algunas marcas en los próximos meses en presentaciones de algunos artículos que están en la lista de precios de referencia del Gobierno, ya que ayer se volvió a prorrogar hasta agosto y se mantienen precios históricos que vienen desde marzo por lo que las fábricas no pueden aguantar la devaluación, el tipo de cambio, el aumento del dólar que afecta a los valores argentinos", referenció.El supermercadista manifestó finalmente que es evidente que si si sube el dólar cambian los costos, "si el gobierno no autoriza a que se modifiquen su valor es imposible que las fábricas manden esos productos que son alrededor de 2200 que están en la canasta básica pero no en todas sus presentaciones"