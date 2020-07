Durante junio, las ventas minoristas cayeron 34,8 por ciento interanual

Lunes 6 de julio de 2020

Las ventas minoristas siguen sin repuntar como efecto directo de la pandemia. Es que según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), hubo una merma del 34,8 por ciento en junio en relación con el año pasado. La baja en las compras se registró tanto en los locales físicos como a nivel electrónico, informaron desde la entidad.El informe destaca que la caída fue menor respecto a mayo, por la mayor apertura en los comercios.Sin embargo, se destaca que la mayor baja se registró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), por las restricciones existentes, y alcanzó el 49,3%, mientras que en el resto del país la disminución en las ventas promedió el 20,3%, ya que en algunas ciudades “comenzaron a activar sus actividades comerciales, aunque lentamente, en zonas con casos controlados de Covid-19, tras tres meses y medio del aislamiento social preventivo y obligatorio”.Came señaló que la baja es aún mayor sin considerar las actividades esenciales, como alimentos y bebidas, farmacias y ferreterías, y se ubica en el 43,1%.“Todos los rubros medidos declinaron frente al menor consumo generalizado que provoca la caída en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre. En los primeros seis meses del año, el comercio minorista pyme acumula así un derrumbe anual del 32,5 por ciento frente a iguales meses de 2019”, especifica el informe elaborado a partir del relevamiento en un total de 1.100 negocios en todo el país.Según el informe de Came, la mayor retracción en las ventas se sintió en la región del Amba, donde el expendio minorista descendió 49,3%.La merma fue como consecuencia de los controles más estrictos, que generaron menor cantidad de locales abiertos y menos circulación de gente comprando, como efecto inmediato del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el afán de reducir al mínimo el número de contagios por coronavirus.Asimismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la provincia de Buenos Aires fueron durante junio el epicentro de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.“La actividad comercial sigue siendo muy baja, sobre todo, en los rubros no esenciales”, detalló Came.Si se segmentan las ventas por región, la caída en el Amba para los rubros no esenciales fue del 60,7%.Mientras, en el resto del país declinaron 20,3%.De todos los rubros relevados por Came, el que menor caída interanual sufrió durante junio fue el de las farmacias, que alcanzó el 12,7% en cantidades.Si se divide por zonas, la retracción anual fue del 8,6% en el resto del país, mientras que en Amba la merma fue mayor y alcanzó el 16,8%.En tanto, el ramo de alimentos y bebidas fue el segundo que menos bajó en junio, con una disminución del 19,4% en lo que respecta a las ventas en cantidades.“Buena parte se explica por el fuerte traslado de ventas hacia los hipermercados, sobre todo en Caba y Buenos Aires. De hecho, en esa zona, específicamente, las operaciones declinaron 26,4 por ciento”, se detalló.Sobre este punto, la entidad destacó las ventas que se realizan a través de plataformas virtuales, como WhatsApp y redes sociales, que tuvieron un buen desempeño en todo el país para este rubro.En el caso de las ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción, las ventas anuales se redujeron 22,9% para el promedio nacional.La disminución se produjo pese a que es uno de los rubros considerados esenciales.Sin embargo, se notó una fuerte disparidad. Es que en Amba la merma fue del 42,1%, mientras que en el resto del país sólo fue del 3,7%.“Los negocios del interior consultados señalaron que el mes fue mejor de lo esperado, con ventas más orientadas a arreglos del hogar y construcciones caseras. Además, en el interior esas operaciones se realizan mayormente en pymes, a diferencia de la zona del Amba, donde los hipermercados y grandes ferreterías captan mucha de esa demanda”, explicó Came sobre la diferencia en los porcentajes para este rubro.En indumentaria, la caída promedio en el país fue del 47,5% pero con un descenso del 23,3% en el interior del país y del 71,7% en Amba.Hubo muchos faltantes en los comercios, en parte por la falta de liquidez para comprar stock y proveedores que sólo aceptaban la facturación en efectivo. Eso y la baja en la circulación de la gente incidieron en el promedio general.Se puntualizó que el rubro de indumentaria fue uno de los más afectados en las ventas por el Día del Padre, ante la imposibilidad de probarse las prendas.Según la entidad, el promedio de caída a nivel país en las ventas del rubro bazar y regalos fueron del 45%.En el caso de calzados y marroquinería, alcanzó 50,7%, al igual que la perfumería y artículos de cosmética.El rubro de neumáticos y repuestos para autos sufrió una baja del 49,9% promedio.Y el de mueblerías fue menor, del 40,5%.“En junio, las proporciones entre comercios en alza y en baja no se modificaron: el 84,8 por ciento tuvo caídas interanuales en las ventas y el 12,1 por ciento se mantuvo con aumentos. Las subas ocurrieron principalmente en farmacia”, especificó Came.Por último, concluyó que el 42,4% de las empresas relevadas señaló que la situación económica en junio fue mala, mientras que el 11,5% lo consideró crítica, y el 29,6% lo calificó como regular.