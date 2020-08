Durante julio, la producción de pymes industriales cayó 13,6% - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

A raíz de una mayor apertura en el rubro industrial del país, durante julio se redujo la caída en la actividad. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el índice mostró una baja del 13,6% frente al mismo período del año pasado. Desde la entidad precisaron que entre enero y julio, el sector acumuló un descenso del 22,2%, producto de la pandemia por coronavirus en el país.“El levantamiento de la cuarentena en prácticamente la totalidad de los rubros del área impulsó la reducción en la tasa de declive anual del sector manufacturero. De todos modos, se continúa trabajando con bajos niveles de uso de su capacidad instalada”, precisaron desde la entidad. Es que en junio, la baja interanual fue del 23,5% y en mayo, del 35%.En los once rubros relevados por Came, sólo uno tuvo valores positivos y es el caso de la producción de caucho y plástico, que tuvo un crecimiento interanual del 4,6%,Se informó que el sector más afectado durante julio fue el de calzado y marroquinería, que sufrió una caída del 44,5%. “Se debieron cerrar por varias semanas algunas fábricas frente a la escasa demanda”, añadieron. En tanto, el rubro textil tuvo una disminución del 34,2% de forma interanual.En este sentido, aseveraron: “Índice la cantidad de comercios cerrados que aún persisten en ese sector, y por los protocolos de una persona por vez, que reduce la eficiencia del negocio que se traslada a los pedidos industriales”.Y añadieron que la zona más afectada fue el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Un panorama distinto se vive en Misiones, donde hay mayor demanda de prendas (ver Por gran demanda...).Mientras, los sectores ligados a la producción de minerales no metálicos y de producción de metal descendieron el 28,9% y 22,9%, respectivamente.En lo que respecta a la madera, por consecuencia del parate estricto que sufrió la provincia de Buenos Aires, la producción y venta de productos de este tipo cayeron 14,6% en promedio.Por otra parte, otras categorías relevadas por Came también bajaron en su producción, como papel, cartón, edición e impresión (-14,4%), material de transporte (-10%), alimentos (-8,8%) y electrónico metálico e informática (-7,8%).En otra parte del informe, Came precisó: “Hubo mucha disparidad entre empresas. Algunas crecieron normalmente, por ejemplo, las de elaboración de vinos, y otras continúan con una situación difícil”.En lo que respecta al Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip), que mide mensualmente el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias argentinas, se ubicó en el 63,4%, siendo el valor más elevado de los últimos tres meses, ya que en junio fue del 52,9% y en mayo, del 47,4%.En cuanto a los niveles de rentabilidad, para el 27% de las 300 empresas encuestadas fue negativo, con una importante mejora frente a junio. A su vez, otro 36% mantuvo rentabilidad positiva, y 32% nula. Un 5% se abstuvo de contestar.Otro de los datos destacados por Came fue que sólo el 11% de las firmas espera que la producción continúe bajando en los próximos meses, mientras que 27% espera aumentos.