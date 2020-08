Durante el fin de semana largo se movieron más de 4.000 misioneros

Martes 18 de agosto de 2020 | 07:00hs.

En cifra 500 Sólo el domingo la Cruz de Santa Ana recibió a casi 500 personas, el límite de visitantes que pueden tener los parques en la provincia.

La habilitación de la prueba piloto del turismo interno en Misiones, que concluyó ayer su cuarta experiencia, reavivó el interés de los misioneros por los destinos de la tierra colorada, la resignificación y el redescubrir de espacios antes no tenidos muy en cuenta.Este fue el primer fin de semana largo de turismo en la era pandemia y si bien el tiempo no fue favorable el viernes, el resto de los días los visitantes misioneros pudieron tomar las rutas y recorrer los parques provinciales, municipales y reducciones jesuíticas.“A medida que se van sucediendo las pruebas piloto, también es un tiempo en que la gente va teniendo un poco más de certidumbre y confianza respecto a los lugares a donde va a ir o donde pretende alojarse. Se ve que hay un incremento en los porcentajes de alojamiento en los establecimientos que están participando de las pruebas piloto. Las familias por sobre las parejas son las que están optando por alojarse en algunos sitios”, sostuvo Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.Es así, que según el relevamiento que realizó el Ministerio de Turismo de la provincia, fueron más de 14.500 las personas que habilitaron el pasaporte a través de la aplicación Misiones Digital para poder moverse dentro de la tierra colorada. Se trata de 3.000 misioneros más que el fin de semana anterior.La ocupación hotelera fue del 48,6% en los 197 alojamientos habilitados bajo protocolo sanitario.“Prueba piloto tras prueba piloto van aumentando los porcentajes de gente que decide alojarse en algún destino de la provincia”, dijo Degiusti al respecto.Según los datos recabados los ingresos a Parques Provinciales, Conjuntos Jesuíticos y el Parque Nacional Iguazú fue de más 3.000 personas.Degiusti además señaló que el día donde más concurrencia se ve son los domingos: “Hay un concepto de lo que es una recreación social, es lo que llamamos las escapadas. Es decir que la gente va a un lugar y regresa en el día”. En tanto , el viernes es el día que menos salen los misioneros y este sábado en particular, no contó con un buen tiempo “y eso se notó comparando el sábado de la tercera prueba”.La ausencia del transporte de media y larga distancia tiene un impacto en el turismo, reconoció Degiusti: “Si hablamos del concepto integral de lo que es el turismo, hay un componente sumamente importante que es el transporte y en la medida que aún no pueda estar habilitado como tal es oportuno seguir hablando de pruebas piloto. Por lo hablado con el ministro, la modalidad va a ser de prueba, que es para quien tenga vehículo”.Entre los destinos más visitados durante este fin de semana largo se encuentran el Salto Encantado y el Parque Temático La Cruz de Santa Ana, este último recibió el domingo a casi 500 visitantes.“La gente va eligiendo según la proximidad, por eso en los parques y reducciones se ve gente de la localidad o ciudades cercanas, pero también lo que aparece es una presencia muy importante de los posadeños en todos los atractivos. El posadeño está saliendo mucho”, aseguró el funcionario de Turismo.En esta experiencia, al Parque Provincial Saltos del Moconá le jugó una mala pasada el temporal que propició la crecida del arroyo Yabotí, lo que tapó el puente de acceso el sábado y el domingo. Ayer, en tanto, el acceso estaba habilitado pero no así los paseos náuticos, ya que el río Uruguay presentó una altura de más de 8 metros, uno por encima del máximo permitido para navegar. Sin embargo, según señalaron desde el municipio de El Soberbio, la ocupación hotelera llegó a un 48%.Por su parte, los Saltos del Tabay de Jardín América durante este fin de semana largo recibieron a 455 personas, un gran porcentaje de residentes locales, pero también de personas oriundas de Posadas, Oberá, Puerto Leoni, Eldorado, Garupá, Puerto Rico y Montecarlo.Mientras, en Campo Ramón, lugar de saltos y cascadas, hubo un repunte ayer, ya que el comienzo del fin de semana largo no tuvo muchas visitas de turistas. Probablemente el ambiente húmedo y el frío hicieron que disminuyeran los visitantes a los campings que tiene el municipio y que están habilitados con los protocolos correspondientes.“Entre sábado y domingo tuvimos gente, pero hubo una disminución respecto al fin de semana pasado, que hubo 80 personas por atractivo, así que tuvimos una merma del 50%, pero hoy (por ayer), hay más turistas disfrutando del día feriado en los espacios habilitados”, comentó Lorena Osuna, responsable del área de turismo del municipio.En la zona centro, el Salto Berrondo, de Oberá, había habilitado el predio para que la gente disfrute de pasar el día con el uso de las parrillas y en Campo Viera todavía siguen capacitando a los propietarios de los atractivos.En tanto, a Montecarlo también llegaron visitantes de distintos puntos de la provincia, como Posadas, Puerto Rico, Jardín América, Eldorado , Puerto Iguazú y Dos de Mayo.El Zoo-Bal-Park recibió del viernes a ayer a poco mas de 300 personas y el Parque Juan Vortisch unas 150 personas desde el sábado. En cuanto al movimiento hotelero, fue prácticamente nulo y los emprendedores esperan que la situación comience a moverse de a poco el próximo fin de semana.