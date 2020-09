Durante agosto se desaceleró la caída de las ventas minoristas - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

En cifras -30,5% de retroceso acumularon las ventas minoristas entre enero y agosto. Las mayores bajas se registraron entre marzo y mayo. -4,9% El rubro que menor caída en las ventas durante agosto fue el de farmacias. En el caso de la categoría alimentos y bebidas, la baja fue del 6,7%. -38,1% Las relojerías y joyerías se convirtieron en el sector más crítico por la reducción en las ventas durante agosto, según los datos registrados por Came.

Durante agosto, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 17,8% en comparación con el mismo período del año pasado, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Indicaron que la merma en las transacciones se produjeron tanto en las modalidades de ventas físicas como de manera online.En comparación con los datos de julio, hubo un repunte en la compra en el sector minorista. Es que en ese mes, la actividad se contrajo un 27,7%. Es decir, se recuperó en un 9,9%.La entidad precisó que la mayor caída en la demanda se registró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde las transacciones bajaron un 33% en agosto frente al mismo mes de 2019. En tanto, en el resto del país, la baja fue menor, del 9,4%, como consecuencia de la mayor apertura comercial en los distritos, dentro de las medidas de flexibilización por la pandemia del Covid-19.De esta forma, las ventas en el sector minoristas acumulan un retroceso del 30,5% en lo que va de 2020, empujado por las fuertes bajas que se registraron en los meses de marzo, abril y mayo. En tanto, a partir de junio, las compras se recuperaron progresivamente en el país.“Si bien muchas ciudades del interior normalizaron su actividad, el cumplimiento de los protocolos, los menores ingresos de las familias, los altos niveles de endeudamiento y la menor circulación de gente en las calles, siguen afectando el consumo”, señalaron desde Came.La entidad pyme reconoció que esta última situación resultó “más difícil” en la región Amba, “donde el aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue siendo aún más estricto”.A modo de ejemplo señalaron que en Amba las ventas minoristas cayeron 33% porque las restricciones y controles fueron más severas.“En mayor o menor medida todos los rubros finalizaron en baja, incluso aquellos considerados esenciales como alimentos, farmacias o materiales eléctricos y ferreterías”, enfatizaron a partir de un relevamiento en 1.100 comercios de todo el país, en los que se incluye a Misiones, donde el sector comercial vive un buen presente a raíz del cierre de las fronteras, para reducir el avance del coronavirus.En los trece rubros relevados por Came hubo caída en las ventas en comparación con agosto de 2019.El rubro con menor caída interanual durante agosto fue nuevamente el de las farmacias, cuya baja fue del 4,9%, siempre medidas en cantidades. Las ventas en ese sector “se mantuvieron activas incluso en lo peor del aislamiento social preventivo y obligatorio”, indicaron.En tanto, el segundo rubro con menor descenso anual en agosto fue el de alimentos y bebidas, cuya caída fue del 6,7%.“A medida que la gente comenzó a circular por las calles, el consumo de esos productos dejó de concentrarse en los grandes supermercados, sino que se fue equilibrando en comercios mayoristas. A su vez, se redujo la compra online y se incrementó la realizada en locales al público”, precisaron.En lo que respecta al rubro de ferretería, materiales eléctricos y construcción, el promedio ponderado de merma fue del 8,9% en el país. Sin embargo, la caída fue mayor en Amba, por el parate en fábricas y obras de construcción, mientras que en el interior del país es descenso fue menor, cercano al 3%.Electrodomésticos y artículos deportivos disminuyeron sus ventas interanuales el 14,7% y 15,1%, respectivamente.En el otro extremo, el rubro de mayor desplome anual fue relojería, joyerías y bijouterie con una baja de 38,1%.“Las ventas en esos comercios hace tiempo que se mantienen con caídas muy profundas. Incide la venta ilegal callejera de esos productos, que a pesar de la cuarentena no se retiró de las calles”, recordaron.Indumentaria, en tanto, fue el segundo rubro de mayor caída anual en el mes, del 32%. Influyó la falta de poder adquisitivo de las familias, las menores necesidades de esos productos debido a las estadías largas en el hogar y el cumplimiento de los protocolos que limita la cantidad de gente que puede entrar al mismo tiempo al local. En algunos negocios se llegaron a realizar largas colas para ingresar.Lo mismo ocurrió con el sector ligado a las ventas de calzado y marroquinería, con una retracción promedio de 28,5% anual. Si bien se desaceleró la tasa de caída, sigue siendo significativa, añadieron.En mueblerías, decoración y textiles para el hogar, las ventas cayeron 23,8% anual en el promedio país.“Hubo más consumo de productos nacionales debido a las menores importaciones en ese rubro, y al mismo tiempo los comercios a cielo abierto volvieron a captar ventas que se estaban concentrando en grandes supermercados”, detallaron desde Came.En el caso de regalos y bazar, el descenso fue del 23%. Hubo un repunte en comparación a julio, empujado por las ventas por el Día del Niño.