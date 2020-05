Dura acusación contra Macri por la investigación de la causa Amia

Jueves 28 de mayo de 2020

El ex titular de la Unidad de Investigación del atentado contra la Amia, el ex senador radical Mario Cimadevilla, dijo ayer que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri obstaculizó el avance de la causa para encubrir a amigos suyos y del ex ministro de Justicia de esa administración, Germán Garavano.

“No había ningún interés en aportar a la investigación del atentado y sí un interés muy marcado en que algunos responsables del encubrimiento fueran absueltos”, expresó Cimadevilla.

En una videoconferencia desarrollada en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Cimadevilla agregó que la unidad que encabezaba fue “muy hostigada durante el desarrollo de la querella”.

El ex senador radical por Chubut fue designado en esa unidad en 2016 y renunció en 2018.

El ex funcionario dijo que “colaboradores de Garavano concurrían a las audiencias y les sugerían cosas a los abogados de la querella” que representaban al Estado y agregó que “se hizo tan insostenible que los abogados de la querella terminaron renunciando a representar al Estado”.

Además, Cimadevilla también mencionó al ex presidente de Boca, Daniel Angelici, como uno de los que intervino para obstruir la labor de la unidad de investigación.