Dulce siesta misionera

Domingo 5 de abril de 2020 | 06:00hs.

Por Estela Mary Otto Escritora

La siesta como la noche en Misiones, tiene un encanto mágico, que solo los que disfrutamos alguna vez de su complicidad, podemos contar la aventura…Mi provincia tiene siestas especiales, pegajosas, coloradas, enamoradizas y vagabundas, siestas acompañadas de mágicos personajes que merodean detrás de los árboles pesados de frondosas hojas que abanican y apaciguan el fulgurante sol que baña el monte con todo su esplendor acompañadas por el insistente canturrear de las chicharras.La siesta… era mi delicia, me apasionaba escaparme por la ventana y perderme en el trillo detrás de la casa que daba a un tupido montecito en el tranquilo pueblo, donde la siesta se acostaba a dormir en mi cama, mientras yo, como una ráfaga, me escurría sobre la blanda gramilla que alfombraba el patio de atrás…Todos los días, la cita era la misma, el rito el mismo, los pasos los mismos y aquel inquietante silbido que me aleteaba sobre los hombros cuando de puntillas, emprendía mi viaje a mi pequeño mundo verde de selva tibia, mojada aun del rocío que la refrescara por las frescas madrugadas.Mi vida era esa, mi pueblo, mi barrio, la escuela, mi casa y mis siestas, las que apretaba en el pecho cada día como las hojas de mi cuadernito que siempre me acompañaba en mis fugitivas aventura y las historias de todos esos fantásticos, personajes que formaban parte del legajo de mi provincia, tan llenos de verdad como de magia que se entremezclaban con la vida cotidiana de mi pueblo, tranquilo, donde nunca pasaba nada… solo en las siestas, la vida cobraba otro color y otro latido .Detestaba los días de invierno, allí la lluvia característica de la estación, hacían que no pudiera meterme en el monte, no dejaban que me acostara en la grama ni escribiera mis poemas, embriagada del suspiro de las pequeñas madreselvas que pendían entre las lianas del viejo timbó… las siestas… eran mágicas, sagradas, eran el altar donde sacrificaba mis horas de descanso escribiendo, viajando con la mente por lejanos paisajes. La siesta era mi cómplice, cuando aquel extraño silbido me hacía entrar en un blando letargo que acariciaba mis largos cabellos y mis suaves manos.Los días transcurrían lentos en el verano, no había tareas de escuela, solo las que mi aplicada madre me indicara en los quehaceres domésticos, los que terminaba presurosa estando lista, para la cita de cada día.Esa tarde, el viento norte hacia más pesado el ambiente, la siesta estaba más adormecida que nunca, el calor hacia lento los pasos y el frescor del monte me invitaba más que otros días…Luego de terminado el almuerzo y realizada la limpieza correspondiente de la cocina, espere a que mis padres se encaminaran a su cuarto para disfrutar su acostumbrada y larga siesta. Convencida de que todo estaba en orden, me deslice hacia mi habitación para buscar mi pequeña bolsita de yute donde guardaba mi preciado cuadernito con un lápiz. Allí desparramaba mis letras y mis fantasías cuando estaba confundida con la hierba y los helechos gigantes, en el fresco verdor de mi monte.La vida en mi pueblo era tranquila, nada hacía salir de la rutina más que alguno que otro chisme que rumearan doña Juliana, la dueña de un viejo kiosco, ya casi ramos generales que fuera el lugar del encuentro de las damas mayores, acostumbradas a su matinal encuentro, ya que en ese lugar se podía adquirir desde una aguja de tejer crochet, hasta el azúcar negra que mi madre usaba para espolvorear las deliciosas “caras sucias” que solía hornear para mi padre, ya que eran su manjar preferido.El encuentro de ese día fue acompañado por la habitual charla, pero la comidilla era suculenta… la hija de Don Ladislao se había escapado, nadie sabía dónde se había ido, dicen que tenía un novio muy guapo, un extraño que apareció en el pueblo hacía unos meses atrás y que la había enamorado perdidamente… La última vez que la vieron llevaba su picara y coqueta falda acampanada que tenía estampadas, sobre un rojo diablo, unas generosas rosas blancas y amarillas. Era el tema del día… ¿dónde había ido? Nadie sabía. La policía la había buscado por todos los rincones del pueblo y hasta habían ido al pueblo vecino, pero ni rastros. Decían las mujeres que, en el monte, durante las siestas, siempre se escuchaba un extraño silbido…Esa siesta estaba más roja y caliente. No veía la hora de que mis padres estuvieran dormidos para poder saltar la ventana y correr al fondo que daba con el trillo marcado desde siempre, desde todas mis siestas de correrías por el monte, desde niña cuando comenzaba a tener confianza y correr más lejos del cerco… el camino tan conocido y amado que me llevaba a mi mundo.De un solo salto transpuse la ventana y me deslicé suavemente sobre la grama, mi bolsita golpeteaba sobre mis espaldas mientras corría, ya faltaba poco para llegar al medio del montecito donde me esperaba la suave cobija del suelo tibio y blando… los rayos del sol entretejían raras formas entre las ramas, dejando pequeños caminitos de luz, iluminando el espesor de los árboles.Busqué la vieja Guayubira que extendía sus anudadas y grandes raíces sobre el suelo para recostarme allí donde siempre me encontraba con mis renglones y mis letras. Pero ese día, la siesta estaba melosa, embriagadora… más colorada que de costumbre y el silbido que siempre me acompañaba a veces detrás, otras de costado, algunas delante… sonaba más nítido y trasparente.Me recosté sobre el tronco y entrecerré los ojos… que placer maravilloso… la hierba aun húmeda refrescaba mi espalda… y el silbido…Fue un solo parpadeo más, alcance a relajar la cabeza de costado, y en el lapso de segundos todo formo parte del pasado… alcance a ver las rosas blancas y amarillas, sobre el rojo diablo de la pollera acampanada que aparecía debajo de unas ramas. Mi cabeza daba vueltas y sentía como un suave néctar que rociaba mis labios y me hacía perder despacito, la noción del tiempo y del espacio… el silbido, suspiros, nada…Como una película mi vida aprecia a pantallazos, en los momentos que lograba tener conciencia y de nuevo nada… sopor, calor, suspiros, aleteos…Me sentí liviana… flotaba, no veía mi cuerpo, al levantar los brazos los concebí mullidos… parecían plumas?...Tanto tiempo ha pasado, ya casi no entro a mi cuarto, me deleito en aletear por el monte y meterme entre las ramas, sentir el sabor de las pitangas y los araticúes…pintarme los labios con las dulces moras. Ya no importa el tiempo, solo disfrutar de mis largas charlas, recostada sobre los hombros de algún poeta melancólico que todavía disfruta las siestas para escribir poemas…La autora es de Leandro N Alem. El relato fue parte de la Antología “´Palabras que Brillan”