Duki habló de su relación con Brenda - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

En marzo de este año, Duki confirmó su romance con Brenda Asnicar a través de varias fotos juntos que compartió en sus stories de Instagram. Sin embargo, recién ahora se animó a hablar directamente sobre su pleno noviazgo.En primer lugar, el trapero les pidió a sus fans en un live que dejen de sugerirle que escriba canciones de desamor. Enamoradísimo, remarcó que está tan feliz con Brenda que no podría escribir una letra de esa índole. “Mi forma de hacer música es contar lo que vivo, cómo me siento hoy, cómo me sentí ayer, si tuve una ruptura, cómo vivo mi vida, cómo me gusta vivir a mi”, explicó. “Entonces. ustedes me vienen a pedir más temas tristes y yo estoy en otro momento de mi vida. No puedo hacer un tema de desamor porque estoy en la mejor etapa amorosa de mi vida”, dijo con alegría.