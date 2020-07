Dos vacunas contra el Covid-19 producen respuesta inmunitaria

Martes 21 de julio de 2020

Dos proyectos de vacuna contra el coronavirus, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante, según resultados de los ensayos clínicos publicados ayer en la revista médica The Lancet.El primero, desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, generó “una fuerte respuesta inmunitaria” en un ensayo con más de 1.000 pacientes, y el segundo, apoyado por Cansino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes, según la revista.El segundo proyecto de vacuna fue realizado en Wuhan (China) por investigadores de varios organismos, entre ellos la escuela militar de ciencias médicas, financiados por el grupo de biotecnología cotizado en bolsa en Hong Kong, CanSino Biologics.Estos resultados eran muy esperados, ya que numerosos investigadores y laboratorios de todo el mundo libran una carrera contrarreloj para hallar una vacuna segura y eficaz contra el Covid-19.“Si nuestra vacuna se revelara eficaz, es una prometedora opción, ya que este tipo de vacuna puede ser fabricada fácilmente a gran escala”, comentó Sarah Gilbert, investigadora de la universidad de Oxford.La vacuna de Oxford, como la de CanSino, están basadas en un adenavirus modificado, que no se replica, lo que las convierte en más seguras en especial para los pacientes más frágiles.Ninguno de estos dos ensayos generó efectos indeseables graves. Los efectos secundarios más observados fueron fiebre, fatiga y dolor en el punto de inyección de la vacuna.“No se sabe todavía si esos niveles de inmunidad pueden proteger contra la infección (...) ni si esa vacuna puede proteger a los más frágiles de las formas graves de Covid-19”, señaló Jonathan Ball, profesor de virología molecular en la universidad de Nottingham (Reino Unido), que no participó en el estudio.Se están desarrollando unas 200 candidatas a vacunas, 23 de las cuales están en fase clínica, probadas en el humano.“Es un resultado positivo, pero queda aún un largo camino por recorrer”, declaró Michael Ryan, director de situaciones de urgencia sanitaria en la Organización Mundial de Salud (OMS).Su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió “hacer más con los instrumentos que disponemos”, en espera de que la investigación en busca de la vacuna de sus frutos.Ambas vacunas, la de Oxford como la de CanSino están basadas en adenovirus, una familia de virus muy común que provoca especialmente resfríos. Precisamente fueron genéticamente modificados para producir la proteína del coronavirus Sars-CoV-2.La idea es que el sistema inmunitario del paciente pueda luego “reconocer” si está realmente infectado.Hay que recalcar que la vacuna de CanSino recibió luz verde para su uso en el Ejército de China, saltando los procesos científicos habituales.