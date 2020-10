Dos testigos reconstruyeron las últimas horas de Pablo Fraire - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 08:30hs.

“Ojalá esto termine dentro de poco” Rafael Fraire, uno de los hermanos de la víctima, también está en la lista de testigos y hasta no declarar aguarda el desarrolllo del juicio desde afuera.



“Por ahora marcha todo bien, no esperamos más que esto. Nosotros hicimos todo lo posible, pero los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los familiares. Nosotros creemos en la Justicia”, expresó ayer a los medios.



Y agregó: “Yo lo conozco a mi hermano, yo me he agarrado a piñas con mi hermano y una persona sola no iba a poder con él. Se iba a defender. Por eso, aparte de asesinos estos son unos cobardes. Me llama la atención que estén pidiendo justicia, ya la van a tener. Ojalá esto termine dentro de poco. Queremos continuar con nuestro dolor, pero que sea con justicia”.

La cuarta audiencia del debate oral contra Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43), último acusado en llegar a juicio por el crimen de Pablo Fraire (28), continuó ayer con la declaración de dos testigos que reconstruyeron cómo fueron las últimas horas de la víctima y tras sus testimonios se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, jornada en la cual se espera la participación de un perito clave en el caso.Tal como viene sucediendo desde el comienzo del juicio, el testimonio de algunos de los testigos que estaban citados ayer finalmente fueron incorporados por lectura y de esta forma sólo dos personas ingresaron a la sala de debates del Tribunal Penal Dos para contar lo que sabían del hecho.Ellos fueron Enrique Boldú y Rodolfo Ayala, compañero de trabajo y amigo de la infancia de la víctima, respectivamente. Sus testimonios permitieron reconstruir cómo fueron los últimos días y, principalmente, las últimas horas con vida de Fraire.El primero en declarar fue Boldú, quien ante las partes indicó que Fraire había ingresado a trabajar hacía muy pocos meses en Aluminios Boldú y detalló que el muchacho siempre se encargaba de guardar la camioneta de la empresa a la hora de cerrar, pero ese lunes 25 de noviembre de 2002 dijo que antes de ello iba a ir a realizar unas compras.“Pablo me había comentado que debía ir a comprar algunas cosas y que después de eso iba a guardar la camioneta. Le habían ofrecido electrónica, una computadora y otros elementos”, expresó el testigo.Posteriormente, el testigo describió a la víctima como una persona “en forma óptima” y de buen físico.Minutos después, pasó al recinto Rodolfo Ayala, que conocía a la víctima desde los 5 años, según contó al ser consultado por las partes.Ayala también recordó que Fraire había tenido ofrecimientos de artículos de electrónica para la venta e incluso mencionó que ese 25 de noviembre él le dijo que debía realizar las transacciones con los supuestos vendedores.“Pablo estaba por comprar algunas cosas porque un muchacho estaba por viajar a España. Como a mí me gustaban las motos me había ofrecido una moto. Una Honda XR 250. Yo le dije que si el precio era adecuado iba a comprar. Eso fue una semana antes (del hecho) más o menos”, contó.Luego, el fiscal Martín Rau le preguntó al testigo qué recordaba del día específico del hecho y Ayala indicó que “él me llama a las 16 y me consulta si yo estaba interesado todavía en comprar la moto. Le dije que sí, pero después hago mi actividad normal y me voy a la casa de un amigo. Cuando vuelvo a mi casa mi mamá me dice que Pablo tuvo un accidente. Lo primero que se me pasó por la cabeza era que se accidentó con la moto. Voy a su casa y me contaron lo que había pasado, entonces lo primero que hago es contarle a Teresita Boldú, su mamá, todo lo que pasó y lo que me había contado por si tenía algo que ver lo que pasó”.Después, el hombre recordó que Fraire era “el sostén de la familia” y también describió sus cualidades físicas al mencionar que “no era fácil tumbarlo. En un mano a mano, en una pelea”. Sobre estos aspectos las partes intentan profundizar en muchas de las declaraciones para poder trazar la hipótesis de que la víctima fue atacada por más de una persona.Justamente, según consta en el auto de elevación a juicio de la causa, leída en su totalidad en la primera audiencia de debate, Fraire fue asesinado ese 25 de noviembre de 2002 cerca de las 20.30 cuando se dirigió al encuentro con personas que le habían ofrecido una computadora a la venta.Para la pesquisa, esas personas eran Oscar “Poli” Castel, Gustavo Aranda Alvarenga y el propio Leal, quienes en realidad luego terminaron asesinando a la víctima para robarle el dinero. Los dos primeros ya fueron condenados a prisión perpetua en un primer juicio realizado en 2009, en tanto que por ese entonces Leal estaba en el exterior y en condición de prófugo.Lo que vincula y compromete a Leal con el caso es un pelo suyo hallado en la remera que vestía la víctima. Esa muestra capilar fue sometida a cotejos de ADN que arrojaron compatibilidad con el acusado y esto se transforma en la denominada prueba clave del caso.Sin embargo, todas esas pericias científicas están cuestionadas por la defensa y este punto es el principal eje de discusión en el juicio.En audiencias posteriores ya declararon médicos forenses y genetistas, tanto oficiales como de parte, que intervinieron durante la investigación del caso, pero la jornada que podría ser trascendental en este aspecto se dará el lunes con la declaración de Gustavo Penacino.Penacino es genetista y en su laboratorio en Buenos Aires se realizaron todos los estudios científicos solicitados en relación al crimen de Fraire, por lo cual su testimonio es uno de los más esperados.Su declaración se dará en forma remota, mediante soportes de videoconferencia y se prevé la instalación de un proyector en la sala para que todos los presentes puedan oír el testimonio. Para todo ello prestará colaboración y logística el Superior Tribunal de Justicia (STJ).