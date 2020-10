Dos testigos clave cierran hoy la etapa de testimoniales en el juicio contra Leal - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 01:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

El segundo juicio por el crimen de Pablo Fraire (28) ingresa hoy a su tramo final con la declaración de dos testigos que marcarán el cierre de la etapa de testimoniales y darán paso a la antesala de los alegatos que finalmente fueron programados para el próximo viernes 16 de octubre.La audiencia de hoy, la novena que se desarrollará de manera consecutiva, comenzará a las 9 y en ella se prevé la recepción de dos testimoniales que podrían ser consideradas de relevancia, ya que ambos testigos fueron mencionados por el imputado Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43) en su declaración brindada al comienzo del debate.Los testigos de la fecha serán el abogado Tomás Andino y el policía Diego Guarda, cuyos nombres ya se oyeron en la primera audiencia de juicio en boca del propio imputado, quien en esa oportunidad se declaró inocente del hecho que le acusan y aseguró que ellos dos podrían aportar información.“Quería decir que yo el día que pasó esto estaba en la calle Honduras al 2.654. Estaba junto al abogado Tomás Andino. Tengo entendido que él está citado para declarar. Él puede corroborar el día y el horario en que yo estaba en ese lugar”, fueron las primeras palabras esgrimidas por Leal en la audiencia del 29 de septiembre, al tiempo que en otro tramo de su declaración apuntó que “yo creo que están apuntando la investigacion para el lado que no es, tienen que preguntarle a Guarda, que fue el que armó todo esto”.Ahora, esos dos testigos deberán declarar ante el Tribunal Penal Dos y sus testimonios marcarían el final de la etapa de incorporación de pruebas, tras lo cual se pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 16 de octubre para la realización del alegato de las partes.Los encargados de alegar en esa instancia serán el fiscal Martín Rau, el letrado Martín Ayala, que encabeza la acción civil en representación de la familia de la víctima, y los abogados Eduardo Paredes y José Luis Rey, por la defensa del imputado.Previo al anuncio de la fecha acordada para la realización de la ronda de alegatos hubo otra audiencia cargada con testimoniales, la mayoría de ellas de parte de amigos y allegados a la víctima.Fueron siete los testigos que prestaron declaración en la jornada de la víspera, ascendiendo así a 24 la cifra total de personas que ya prestaron su testimonio ante el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Juan Manuel Monte y Miguel Ángel Faría, los dos últimos por subrogancia legal.En este contexto, la primera en declarar ayer fue Alison Suárez, que al momento de los hechos era compañera de trabajo de Fraire y en concordancia con otros tantos testigos de la causa recordó que la víctima tenía previsto juntarse con un grupo de personas que le habían ofrecido cosas a la venta.“En ese momento mucha gente se iba del país y entonces ofrecían cosas a bajo precio”, contó al principio y luego añadió que “me acuerdo que una tarde me dijo ‘hoy voy a ir a ver unas cosas’. Ahora no recuerdo bien qué día fue, pero sí me acuerdo que al día siguiente no podíamos entrar a trabajar porque Pablo tenía las llaves y él no llegaba. Ese día previo lo habían matado”.En otro tramo de la audiencia declaró Alejandro Marchak, un mecánico de motos que era conocido de la familia de Leal quien recordó que en una oportunidad cruzó palabras con una chica que en esa época era novia de Oscar “Poli” Castel, medio hermano de Gaby y ya condenado a prisión perpetua por el mismo caso en un primer juicio realizado en 2009.“Su novia me dijo que Poli se fue a comprar pasaje a Buenos Aires. Me dijo que se iba porque se había podrido todo acá”, contó.El testigo también indicó que en aquel entonces Gaby Leal “hacía changas con Kike, creo que no tenía trabajo estable”. El mencionado Kike, de acuerdo a lo indicado por otras personas que declararon en el debate, también era conocido de Poli Castel y fue sindicado por varios como quien guardaba en su casa las cosas que el grupo robaba.Casi a lo último, también fue el turno de declarar de Alejandra Bazán, quien era novia de Fraire y en ese momento estaban planificando convivir. “Él siempre me pasaba a buscar y nos íbamos a su casa. Ese día me dijo que tenía que ir a ver unas cosas de una persona que se estaba por ir a España. Me dijo que iba a tardar un poco, pero después no llegaba y no llegaba”, narró.Luego declaró un testigo más y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9.