Dos personas intentaron ingresar ilegalmente a Misiones

Viernes 24 de julio de 2020

Misiones sigue con un solo caso activo de Covid El parte epidemiológico difundido ayer por Salud Pública de Misiones sostiene que no se detectaron casos de coronavirus en Misiones y por el momento la provincia se mantiene con un solo activo. Se trata de un joven de 21 años que se desempeña en la Prefectura Naval Argentina en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, quien llegó a la tierra colorada haciendo uso de su licencia anual y justificó su ingreso por tener domicilio en San Ignacio, de donde es oriundo. La cifra total desde que se registró el primer infectado el pasado 27 de marzo es de 42 infectados. Hay 38 personas que lograron superar la enfermedad y tres fallecidos. En tanto, los casos descartados por laboratorio ascienden a 1.851 (20 más que ayer) y los desestimados son 91. En aislamiento domiciliario por haber visitado zonas de riesgo hay 1.162 personas y 9.762 ya culminaron ese periodo que dura 14 días continuos.

Misiones se mantiene alerta tras darse a conocer dos casos de intentos de pasos clandestinos a la provincia. La estrategia detectada es esconderse en camiones y así burlar las inspecciones que realizan los uniformados para evitar el ingreso de aquellos que no cuenten con un certificado de Covid-19 negativo.El primer caso se trató de un joven de 29 años procedente de Buenos Aires y con destino a Puerto Iguazú, que logró ingresar a la provincia escondido en un camión y terminó con diagnóstico de “traumatismo encéfalo craneal”. Todo comenzó a partir de un accidente ocurrido el último miércoles cerca de las 20.30, cuando el joven de 29 años, Alex A. L., cayó desde un camión semirremolque y quedó inconsciente a unos 50 metros de distancia, sobre la banquina de la ruta nacional 12, a metros de la estación de servicio YPF.Se estableció que el hombre, tras la caída, salió consciente pero unos metros después se desplomó en la banquina. Los primeros en llegar a su auxilio fueron los bomberos voluntarios, quienes llevaron a Alex al hospital local y luego se aislaron preventivamente.Desde allí fue derivado al Hospital Madariaga de Posadas para más estudios y finalmente regresó en ambulancia a Jardín ayer por la mañana. Al joven se le realizó el correspondiente hisopado que dio negativo para coronavirus, según confirmó a El Territorio el director del hospital de Jardín América, Javier Vallena.Alex aseguró a la Policía local que el pasado lunes viajó desde la ciudad de Campana, de la provincia de Buenos Aires, en un camión cuyo chofer conoce por su apellido y con quien acordó el costo del viaje en 7.000 pesos. El accidentado aseguró que con el conductor del camión compartieron la cena, en la que también tomaron bebidas alcohólicas. Alex, según dijo, es oriundo de la localidad de Wanda.En tanto, el jefe de la Policía de Misiones, Manuel Zenon Cabrera, indicó: “De acuerdo a lo que sondeamos, en alguna circunstancia este chico cayó del camión, no porque lo haya empujado el muchacho, sino que al parecer venía colgado en algún lugar inapropiado, como escondido del camionero, pero todavía es materia de investigación”.En cuanto al conductor del camión, indicó que “como están haciendo transporte de mercadería de abastecimiento, en este caso era harina, ellos están desde el inicio de la cuarentena exceptuados, entonces solo se les controla la temperatura y continua con el protocolo de bioseguridad”, por lo que continuó su camino al parecer sin darse por enterado de lo sucedido.“El problema era que si el chico daba positivo, el camionero iba a estar contagiado, por eso el apuro para encontrarlo”. Finalmente, el camión Scania fue localizado ayer -mediante lo capturado por las cámaras de seguridad y el relato del joven- cerca de las 11.55, mientras aguardaba un turno para realizar una descarga de harina en un depósito de Iguazú. El implicado fue identificado como Carlos C. (30) y es oriundo de Comandante Andresito, consignaron fuentes consultadas.En este contexto, Zenón Cabrera detalló: “Hemos iniciado la denuncia con intervención de la Justicia al tomar conocimiento de la negligencia por parte de estos muchachos y el juez de turno determinará el encuadre que tendrán las causas”.“Hemos arrancado la intensificación de controles de camiones por estos casos que fueron surgiendo y la idea es que la gente sea responsable”, concluyó Cabrera.Otro de los casos ocurrió en Centinela, donde un camionero intentaba atravesar el puesto, ubicado sobre la ruta 14, y fue demorado por transportar a un hombre oculto en la cabina.El vehículo de gran porte era conducido por un joven de 28 años que informó a los efectivos del puesto que “transportaba cemento”. En consecuencia, se procedió a realizar el control del vehículo y se constató que llevaba dentro de la cabina a otro hombre oculto en el habitáculo dormitorio del rodado, quien no pudo justificar con documentación su presencia en el vehículo. Ambos fueron demorados de forma preventiva y se procedió a la retención del vehículo, además de haber sido aislados y sometidos al test de Covid-19.