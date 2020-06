Dos hombres fueron detenidos por violencia de género en Eldorado

Sábado 20 de junio de 2020 | 15:30hs.

Dos hombres fueron detenidos por violencia de género en la localidad de Eldorado. Uno de ellos intentó agredir a su ex pareja, mientras que el otro desobedeció una orden judicial de prohibición de acercamiento.El primer hecho se originó a través de la denuncia de Johana de 19 años, quien comentó a los uniformados que su ex pareja, quien posee una restricción de acercamiento, estaba merodeando y observando su vivienda, causándole mucho temor. Inmediatamente los uniformados acudieron al lugar y en un amplio rastrillaje detuvieron a Alejandro D. de 22 años.La segunda intervención se registró cuando Romina de 36 años de edad, llamó al 911 manifestando que su ex concubino estaba ocasionando disturbios y desorden frente a su domicilio portando un machete. De esta manera rápidamente efectivos de la División del Comando Oeste llegaron al lugar y en cercanías detuvieron a Darío R. mayor de edad, y secuestraron un machete que se hallaba en su poder.Los detenidos se encuentran alojados en sede policial y el machete secuestrado se agregó a la causa como elemento de prueba. Mientras, se continúa con las actuaciones con intervención del magistrado en turno.