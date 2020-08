Dos hijos de Fredy Holl constituidos en testigos clave de la acusación

“Siempre actuó con impunidad”

La ex esposa de Holl subrayó que el sujeto “siempre actuó con impunidad, andaba armado y por eso mucha gente le tiene miedo, y yo también me callé muchos años por temor”. Recordó que su padre radicó siete denuncias contra Holl por envenenamiento y mutilación de animales. “Como mis padres muchas veces me acogieron, él tomaba represalias a su manera. En tres ocasiones destruyó a balazos el transformador eléctrico de la chacra y otras veces envenenó perros y gallinas con furadán (un potente pesticida). También les disparó en los genitales a los toros. Hizo cosas muy siniestras”, agregó. Padecimientos similares padeció una hermana de la mujer, al tiempo que la propia madre y una hermana del ex concejal lo denunciaron por amenazas de muerte. “Su propia familia lo dejó de lado y reconocen que es una persona muy peligrosa”, alertó. En tanto, aportó un dato estremecedor: “Siempre se jactó que a los 6 años empezó a matar animales por gusto y en la secundaria lo expulsaron de un colegio porque mató cientos de pájaros y los llevó a exhibir al colegio, supuestamente por una apuesta”.Recordó que en innumerables ocasiones tuvo que escapar junto a sus hijos y pedir auxilio en casa de familiares o vecinos, como la familia Gaona. “Él quemó la casa de mis amigos porque el año pasado nos acogieron a mis hijos y a mí cuando nos fuimos de casa porque la situación de violencia era insostenible. Los chicos tenían miedo de que nos mate. Yo denuncié tantas veces y no pasaba nada, que ya no reaccionaba. Pero los chicos me dieron fuerzas”, afirmó.