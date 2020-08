Dos explosiones sacudieron Líbano y provocaron decenas de muertos

Miércoles 5 de agosto de 2020

Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió su encuentro con la prensa con la expresión de sus “más profundas condolencias” para con los libaneses. “Tenemos una muy buena relación con el pueblo del Líbano y estaremos allí para ayudar. Parece un ataque terrible”, señaló el mandatario. Remarcó, además, que sus “plegarias están con todas las víctimas y sus familias”.





Graves daños en la Embajada argentina “La Cancillería informa que el edificio en el que se encuentra la Embajada argentina en la República Libanesa ha sido dañado gravemente en su interior debido a las explosiones ocurridas en el puerto de Beirut, aunque no se registraron por el momento heridos ni víctimas fatales entre el personal de nuestra representación, el cual se encuentra abocado a las tareas consulares de emergencia”, aseguraron en un comunicado. El edifico donde tiene sede la Embajada argentina en Beirut se encuentra ubicado a unas 20 cuadras de la zona portuaria, donde dos fuertes explosiones sacudieron y destrozaron ayer parte de la capital libanesa. En tanto, desde la representación diplomática argentina, que encabeza el embajador, Mauricio Alice, informaron que “por el momento tampoco hay heridos y víctimas fatales de las explosiones en la comunidad argentina de la capital libanesa”.

Dos fuertes explosiones en la zona portuaria sacudieron y destrozaron ayer parte de la capital libanesa, Beirut, y provocaron al menos 73 muertos y 2.750 heridos, según el gobierno, que aún no confirmó la causa definitiva del incidente pero ya decretó un día de luto para hoy.El ministro de Salud de Líbano, Hassan Hamad, informó el saldo de muertos y heridos, poco después de que el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, comparara la situación de daños y víctimas con Hiroshima, una de las dos ciudades japonesas a las que Estados Unidos atacó con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial.En videos difundidos en redes sociales se puede ver una nube de humo que se alza sobre el cielo y luego una fuerte explosión que se sintió a varias manzanas a la redonda. Varias imágenes mostraron cómo bomberos intentaban apagar el fuego y detener los destrozos materiales.Otro video muestra la destrucción en las inmediaciones, con autos y camiones con vidrios rotos y las calles cubiertas de escombros.Entre los edificios dañados están las oficinas del ex primer ministro Saad Hariri y las oficinas locales de CNN, según informó la propia cadena de noticias.Según testigos, los hogares que se encontraban a una distancia de hasta 10 kilómetros de distancia resultaron dañados, con balcones derrumbados y vidrios destruidos, aunque la onda expansiva por la explosión alcanzó, al menos, los 20 kilómetros de distancia.El director general de Aduanas del Líbano, Badri Daher, aseguró que la enorme explosión registrada en Beirut se debió al estallido de un almacén de materiales explosivos de alto poder que habían sido confiscados en años anteriores, según reportó la cadena qatarí Al Jazeera.La cadena libanesa Lbci precisó que la sustancia que explotó fue nitrato de sodio, utilizada como fertilizante, conservante de alimentos y también para producir explosivos, parte de un cargamento que había sido confiscado a un buque un año atrás. Esto fue confirmado además por Daher, quién habló de “toneladas de nitrato”.En tanto que el director general de seguridad del Líbano, Abbas Ibrahim, señaló también que la explosión “ocurrió en un depósito de materiales de alto poder explosivo confiscados años atrás”.Líbano es sede del grupo terrorista Hezbollah, vinculado a Irán, el cual mantiene numerosas sitios de almacenamientos y producción de explosivos en el país, que suele estar presionado por la comunidad internacional para actuar frente a esta situación.En 2018 el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su preocupación la ONU por la existencia de tres fábricas clandestinas montadas por los extremistas en Beirut, aunque ninguna de ellas estaba ubicada en el puerto.Israel “no está involucrado” en las explosiones, afirmaron fuentes del gobierno citadas por la televisión pública Kan.Israel no suele confirmar oficialmente los ataques que lanza a otros países y, de la misma manera, buscó aclarar que no tuvo ninguna relación con las explosiones que sacudieron la capital de Líbano.La aclaración se conoció poco después de la explosión y siguió a varios días de tensión militar en la frontera que comparten los dos países.