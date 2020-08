Dos camiones ardieron en el centro de frontera de Santo Tomé

Si bien, aún no hay un parte oficial al respecto, extraoficialmente trascendió que un camión Thermo King tuvo una falla mecánica en la parte fría y se incendió en pocos minutos. El chofer llegó a escapar del lugar y rápidamente las llamas pasaron al rodado de gran porte ubicado a su lado.Se trata de dos camiones brasileños, y no hubo heridos. El chofer del primer camión logró salir, y el segundo camión no tenía ocupantes al momento del siniestro. La información restante forma parte del secreto de sumario.