D’Onofrio: “No nos podemos arriesgar si circula el virus”

Sábado 25 de abril de 2020

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, se refirió ayer a cómo podría continuar el fútbol argentino una vez que se pueda reanudar la actividad después de la pandemia.“Para mí no se va a poder jugar al fútbol hasta mediados de la primavera”, destacó D’Onofrio, y explicó: “No nos podemos arriesgar si el virus todavía está circulando. “Hablé con Gallardo, no queremos jugar hasta tener las garantías de que nadie se puede contagiar”.El dirigente, en diálogo con radio La Red, expresó además: “Tengo la sensación que la Copa de la Superliga no se va a terminar de jugar nunca”.“Es cierto que Boca y River quieren los descensos”, admitió, aunque aclaró: “Si hay fútbol tiene que haber descensos”.