Donó terrenos para construir una planta de residuos cloacales - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Abel Gauto Fechner, reconocido empresario de la ciudad de Eldorado, donó terrenos ubicados en los barrios Pinares y Roulet con el objetivo de que sean utilizados para la ejecución e instalación de dos plantas de tratamiento de residuos cloacales.“Son dos lotes de aproximadamente 1.500 metros cuadrados cada uno, no recuerdo bien”, contó Gauto en diálogo con El Territorio.La planta se construirá en el marco del Proyecto de Urbanización para los barrios Puerto Pinares, Elena y Roulet, anunciado hace un par de años atrás por el anterior gobierno nacional, bajo el Programa de Mejoramiento Barrial, con una inversión estimada -en su momento- de mil millones de pesos.“La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la arquitecta (Norma) Preztel, directora de Planeamiento del municipio, se comunicaron conmigo para plantearme el problema que tenían, ya que una de las condiciones para que se desarrollara el proyecto era que el municipio contara con la tierra para poder construir las plantas de tratamiento de residuos cloacales y la colocación de las cañerías correspondientes. Si no se conseguía, probablemente se perdería el dinero destinado al proyecto”, relató.El espíritu solidario de Abel salió a flote apenas supo de la necesidad de contar con un espacio para la obra. “Justo yo tengo terrenos en los dos barrios involucrados, entonces conversamos y como saben de mi predisposición a colaborar con el desarrollo de la ciudad, todo fluyó. Roulet y Pinares son dos barrios de la ciudad muy postergados. El proyecto le va a cambiar la vida a toda la gente que vive en ellos”, expresó.El Plan de Urbanización contempla, además, la construcción de veredas, cordón cuneta, desarrollo de espacios verdes e instalación de servicios públicos y alumbrado eléctrico.Los lotes, pertenecientes al empresario eldoradense, fueron cedidos al municipio sin ningún cargo y están a disposición acompañando los convenios firmados oportunamente.“Además de los lotes también cedí los terrenos necesarios para los accesos hasta los mismos, es decir para las calles. Lo único que solicité es que mejoren en toda la zona los demás accesos y caminos que ya están”, explicó Gauto.La donación de los terrenos tuvo una repercusión importante en los habitantes de Eldorado. No obstante, aclaró : “No quiero quedar como un prócer o un héroe, ni nada por el estilo. Hay mucha gente en la historia de Eldorado que ha hecho donaciones mucho más importantes que las mías para distintos emprendimientos, como ser escuelas. Lo único que busco es, dentro de mis posibilidades, colaborar a que la gente viva mejor”.El único trámite que aún resta para la cesión definitiva de los terrenos es que sea aprobado por el Concejo Deliberante, instancia que sucederá hoy en sesión ordinaria.Por su parte, la arquitecta Pretzel, subrayó que los planos de mensura ya están realizados y una vez sancionadas las herramientas legales podrán ser elevados junto a toda la documentación pertinente a la autoridad ejecutora.“Tengo entendido que ya con la aprobación de la donación tanto el municipio como la UEP, podrán empezar los trámites para que las obras comiencen. Ojalá sea así. Es importante para esos barrios el proyecto de urbanización realizado”, cerró Gauto.La cesión de los terrenos tiene el único objetivo de instalar el sistema de tratamiento de residuos cloacales y de no concretarse el proyecto, las tierras deberán ser devueltas al propietario.