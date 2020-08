Donald Trump, en la mira por las muertes de activistas antirracismo - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

En medio de un discurso electoral cada vez más virulento desde la Casa Blanca, una caravana de simpatizantes del presidente Donald Trump se enfrentó el sábado por la noche con una nueva protesta antirracista en Portland, Estados Unidos, en un nuevo episodio de caos y violencia que terminó con un muerto, informó ayer la Policía, el tercero esta semana por la escalada que atraviesa el país.Una vez más, como sucede todas las noches hace más de tres meses, activistas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) manifestaron en Portland, una de las ciudades estadounidenses más revolucionadas por la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial desde el asesinato de George Floyd, un ciudadano negro, a manos de un policía blanco en Minneapolis a fines de mayo.El sábado, los manifestantes por primera vez se enfrentaron al desafío de una caravana de simpatizantes de Trump, a la cual, según la convocatoria por Facebook, se podía ir con armas.El mandatario calificó ayer de “grandes patriotas” a sus simpatizantes que viajaron a Portland y a los manifestantes antirracistas los tildó de “vergonzosos anarquistas”.Además, acusó a la posición demócrata, que gobierna tanto el estado como la ciudad, de “no tener idea” de lo que está pasando y les exigió que llamen a la Guardia Nacional.Los simpatizantes del mandatario respondieron a llamados de la campaña de Trump y organizaciones que él apoya para recuperar el control de las ciudades del país, especialmente en ciudades como Portland donde las autoridades han decidido no llamar a la Guardia Nacional y militarizar por completo las calles para prohibir totalmente las protestas.Joe Biden, opositor de Trump, lo acusó esta semana de “echar nafta a las protestas”, pero no hizo referencia al anuncio hecho ayer por la Policía de Portland.Según el comunicado de la fuerza de seguridad, hubo disparos y, cuando la Policía llegó, un hombre ya estaba muerto, pero no se aclaró si el fallecido era un manifestante o un simpatizante del mandatario.Esta semana, durante la Convención Nacional Republicana que nominó a Trump como candidato a la reelección en medio de discursos belicosos y agresivos contra las protestas antirracistas, un joven blanco, simpatizante del presidente y fuertemente armado irrumpió en las protestas de Wisconsin y mató a dos personas, pese a la presencia policial, que no hizo nada para impedirlo.El joven fue detenido al día siguiente y nadie en la Convención Nacional Republicano repudió el ataque.