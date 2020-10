Donald Trump dio positivo de Covid y tuvo que ser internado - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Alberto se solidarizó El presidente Alberto Fernández le envió ayer una carta a su par de EE.UU., Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense diera positivo por Covid-19. “Con particular pesar he tomado noticia de que Ud. y su esposa Melania han sido afectados por el Covid-19.



Le escribo estas líneas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación”, indicó el mandatario argentino. Fernández se solidarizó con Trump y evaluó que “la magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio”.





Breves internacionales Casi 5 millones de personas confinadas en Madrid

La región de Madrid, la más afectada de España por la segunda ola de coronavirus, impuso ayer restricciones de entrada y salida de personas de la capital del país y otros grandes municipios. Las medidas fueron establecidas por el Ministerio de Sanidad para contener la epidemia, aunque rechazadas y recurridas judicialmente por las autoridades madrileñas.





El Ministerio de Salud de Chile reportó ayer 1.839 casos nuevos de Covid-19 y 45 fallecidos a causa de esta enfermedad, al tiempo que estudia si el virus mutó en el sur del país, la zona más afectada por la pandemia en la actualidad. las sureñas regiones de Magallanes, Aysén, Los Ríos, Los Lagos y Araucanía mantienen las mayores tasas de contagios por número de habitantes, lo que ha motivado a las autoridades a investigar si se ha producido una mutación del virus en la zona.





A Venezuela llegó ayer el primer cargamento de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus Sputnik V, que actualmente está en la fase 3 de ensayos clínicos, que contarán con la participación de 40.000 personas. “No puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna”, manifestó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado al hospital militar Walter Reed por “precaución” tras haber dado positivo de Covid-19 ayer en horas de la madrugada. Según informó la portavoz de la Casa Blanca, “va a seguir trabajando”. Al mismo tiempo, su médico reveló que Trump está recibiendo un tratamiento experimental, todavía no autorizado oficialmente.“Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por Covid-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!”, escribió Trump en Twitter durante las primeras horas del viernes .El anuncio llegó después de que Trump pasó meses minimizando la gravedad del brote que ya mató a más de 210.000 estadunidenses y apenas una horas después de asegurar que “el fin de la pandemia está a la vista”.El presidente estadounidense está con “fatiga” pero tiene “buen ánimo” y recibió una dosis de Regeneron, un tratamiento experimental con un cóctel sintético de anticuerpos para el coronavirus que todavía no recibió la aprobación de las autoridades reguladoras, reveló el médico de la Casa Blanca Sean Conley.El médico de la Casa Blanca agregó que el mandatario - de 74 años y que tiene sobrepeso - está tomando vitaminas, zinc, melatonina para dormir y una aspirina al día.Trump se negó durante meses a mostrarse en público con barbijo, y hasta llegó a burlarse de Biden por hacerlo. Con las encuestas dándole la espalda, el presidente multiplicó los actos de campaña, donde no se toman muchas de las medidas de cuidado más elementales.El peor efecto que puede tener su enfermedad en lo que queda de la campaña es poner su gestión del coronavirus en el centro de la discusión, algo que según todos los sondeos la mayoría de los estadunidenses creen que ha sido realmente lamentable. Todos los esfuerzos de Trump en los últimos tiempos estuvieron dirigidos a conseguir que el debate se concentrace en la violencia racial, la composición de la Corte Suprema y el peligro del “socialismo” de Biden.Trump y su esposa se hicieron la prueba después de que se conociera el pasado jueves el positivo de una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks.A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos, lo mismo que Trump, que no usa tapabocas en público.Tras confirmarse el positivo, la Casa Blanca modificó la agenda de Trump que estaba prevista para ayer al suspender los actos que tenía fuera de la Casa Blanca, que incluían un encuentro con simpatizantes en su hotel de Washington y un mitin en Sanford, cerca de Orlando (Florida).