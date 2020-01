Donald Trump considera legítimo atacar sitios culturales en Irán

Martes 7 de enero de 2020

Argentina enciende las alertas El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, afirmó ayer que Argentina está en alerta ante un posible ataque terrorista. La decisión de prender las alertas responde a los antecedentes de ataques en el país. En diálogo con el sitio de noticias Infobae, el ministro afirmó: “Tenemos la obligación de estar alerta a todo lo que puede suceder por el conflicto de Estados Unidos e Irán”. Además agregó “tenemos que estar atentos porque nuestro país sufrió dos graves atentados como los de la embajada de Israel y la Amia”. Rossi aclaró que los operativos de seguridad y las alertas en aeropuertos y fronteras terrestres sólo alcanzan a las fuerzas de seguridad. “Por ahora no hay ordenes a nuestras Fuerzas Armadas para estar en alerta ni se puso en marcha un operativo militar en relación a este tema”, aclaró.

El presidente Donald Trump insiste en que los sitios culturales de Irán son un blanco legítimo para el ejército estadounidense, rechazando las preocupaciones dentro de su propio gobierno de que atacarlos podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.Trump planteó por primera vez la posibilidad de atacar objetivos culturales iraníes en un tuit el sábado. El domingo, hablando con reporteros en el vuelo de vuelta a Washington tras sus vacaciones en Florida, se reafirmó en su opinión, a pesar de las prohibiciones internacionales.“A ellos se les permite matar a nuestra gente. Se les permite torturar y mutilar a nuestra gente. Se les permite emplear bombas camineras y volar a nuestra gente. ¿Y nosotros no estamos autorizados a tocar sus lugares culturales? Eso no funciona así”, manifestó Trump.Pero el Congreso estadounidense está analizando la situación, en una semana crucial mientras los legisladores regresan de su receso de fin de año. Ayer, dos senadores demócratas pidieron a Trump desclasificar inmediatamente el razonamiento de la administración para el ataque contra el funcionario iraní, diciendo que “no hay justificación legítima” para ocultar la información al público.La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo por la noche que dicha instancia someterá esta semana a votación una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente respecto de Irán. En una carta a los demócratas de la cámara baja, Pelosi calificó el ataque aéreo de “provocador y desproporcionado” y dijo que “puso en peligro a nuestros miembros del servicio, diplomáticos y otros al arriesgarse a una grave escalada de tensiones con Irán”. Ya se introdujo una resolución similar en el Senado.El Congreso, que tiene el único poder de declarar la guerra, ya se quejó de que Trump no notificó por adelantado su ataque aéreo contra Soleimani en Bagdad. Aunque el mandatario cumplió con el plazo de 48 horas requerido por la Ley de Poderes de Guerra para notificar al Congreso después del ataque, el documento era clasificado y no hubo versión pública.Se espera que la administración informe a los legisladores sobre sus acciones esta semana.Esto sucede en un clima de crecientes tensiones en Oriente Medio luego del operativo que acabó con la vida de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, un grupo de élite iraní. Teherán dijo que tomará represalias y el Parlamento iraquí votó el domingo a favor de expulsar a las tropas estadounidenses asentadas en el país. En Irak hay más de 5.000 soldados estadounidenses 17 años después de la invasión liderada por Washington.La Casa Blanca ha tenido problemas para enfrentar las reacciones violentas al asesinato de Soleimani. Aunque el general fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses, el ataque supuso un agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el ejército estadounidense podría atacar a más líderes iraníes si la República Islámica toma represalias y que cualquier ataque militar estadounidense en territorio iraní sería legal.Este fin de semana se vio llorando públicamente entre el lamento de miles de personas al líder supremo de Irán, el Ayatola Jamenei.Visiblemente acongojado, el Ayatola rezó sobre los restos del general iraní. El funeral de Soleimani congregó a una multitud, millones de personas según la policía, en Teherán. Allí, Esmail Ghaani, sustituto del general asesinado prometió que habrá represalias.Mientras tanto, la hija de Soleimani, Zeinab, amenazó directamente con un ataque al ejército de Estados Unidos en Oriente Medio en un discurso ante la multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en una de las principales avenidas de la capital iraní.“Las familias de los soldados estadounidenses en Asia occidental (...) pasarán sus días esperando la muerte de sus hijos”, afirmó entre vítores.Mientras esto sucedía, manifestantes quemaron banderas israelíes y estadounidenses y portaron un féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos y efigies de Trump. Algunos describieron al propio mandatario estadounidense como el objetivo legítimo de la venganza iraní.Ghaani, por años la mano derecha de Soleimani, asumió la dirección de las Fuerzas Quds que sólo responden ante Jamenei. Ghaani está sancionado por Washington desde 2012 por su trabajo financiando operaciones en todo el mundo, incluyendo Irak, Líbano y Yemen.La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí ya advirtió a los estadounidenses “del elevado riesgo de ataques con misiles y drones”. En Líbano, el líder del grupo insurgente Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, señaló que el asesinato de Soleimani ha convertido en blanco al ejército estadounidense.El director del programa aeroespacial de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh, apuntó que la respuesta iraní no se limitaría a un único ataque.“Disparar un par de misiles, alcanzar una base o incluso matar a (Donald) Trump no es lo suficientemente valioso como para compensar la sangre del mártir Soleimani”, manifestó Hajizadeh en la televisora estatal. “La única cosa que puede compensar su sangre es la total retirada de Estados Unidos de la región y apartar su maldad de la gente oprimida en la región”, afirmó.Por otra parte, Irán anunció el domingo que abandonaría los límites del acuerdo nuclear firmado en 2015 con las potencias internacionales en respuesta al asesinato. Esto podría acercar a Irán a construir una bomba atómica.La Unión Europea lamentó el lunes el anuncio de Irán de que ya no cumplirá sus obligaciones nucleares, pero reiteró su determinación de mantener vigente el pacto internacional.Ante esto, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó su “profundo lamento” ante la noticia y tuiteó que la implementación completa del acuerdo nuclear de parte de todas las partes “ahora es más importante que nunca, para la estabilidad regional y la seguridad global”.