Donald Trump anunció que Estados Unidos termina la relación con la OMS

Sábado 30 de mayo de 2020 | 08:40hs.

El presidente Donald Trump anunció ayer, viernes, que decidió "romper" la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de haber cometido "errores" en la gestión de la emergencia sanitaria del COVID-19.Según el mandatario norteamericano, el organismo "creyó en exceso" la información que le otorgaba China, país en el que se originó el virus. "Dejaron que los infectados viajen por el mundo", se quejó.Aunque no otorgó más detalles al respecto durante la conferencia de prensa, el anuncio de Trump supone la suspensión permanente de la contribución de su país a la organización. Se tratan de unos 450 millones de dólares anuales, aproximadamente. Esa donación representa el 15% del presupuesto total del organismo.“China controla la OMS y logró que se engañara al mundo. Necesitamos con transparencia. Dejaron que las personas contagiadas viajaran por todo el planeta", expresó con preocupación el mandatario.Y agregó: "Debido a que no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a otras necesidades salud pública mundial urgentes y globales".Las versiones acerca del alejamiento de Trump de la OMS se iniciaron en abril, cuando el mandatario aseguró que analizaría el financiamiento de los Estados Unidos al organismo. Dijo que no se logró contener la propagación del virus y acusó a la organización de ser "cómplice" de Pekín, que supuestamente ocultó información sobre el inicio y los alcances del brote.La noticia se conoce en momentos en los que Estados Unidos alcanza los 1,77 millones de contagios y 103.000 muertes, lo que lo convierte en el país más afectado por la pandemia.