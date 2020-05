Docentes y alumnos se unieron para un acto virtual patrio

Martes 26 de mayo de 2020

Raquel Rodríguez de Olivera es una docente suplente de la escuela N° 11 de Santa Ana y es persona en riesgo en esta pandemia, por lo que hace cuarentena en una chacra sobre el arroyo Mártires y no dispone más que de los datos de celular para enviar tareas a sus alumnos.Pero eso no hace que disminuya su creatividad. Tal como contó su hermana Cristina, también docente rural, pero en Andresito: “Raquel me dijo que trabajaba en un proyecto áulico sobre la semana de mayo con sus niños de 2° grado y se le había ocurrido hacer un acto virtual (idea que nació en una capacitación sobre ideas innovadoras para los actos con el profe Martín).La idea era conmemorar el 25 de Mayo y revalorizar así las producciones de sus niños. “Entre bromas le sugerí que podíamos hacerlo juntas, cuando comenzó a tomar forma el proyecto se nos ocurrió extenderlo a otras escuelas de distintos puntos de la provincia y así se fueron sumando instituciones y personas aportando ideas”, contó Cristina.Así, se sumaron la docente Ivana Silva, de la Escuela 641 de paraje Torta Quemada en 25 de mayo, Junes Yanina de Paraje Colonia Unida, la Escuela 936; la Escuela Especial N° 57 de Santa Ana con su maestra Rafaella Galeano que interpreta el Himno Nacional en lenguaje de señas con sus pequeños, Mabel Yudar de las escuelas N° 41 y la Normal de Apóstoles.También el maestro Marcelo Esquenón que hace cuarentena en el aula satélite de la Escuela 753 sin conectividad por lo que se traslada varios kilómetros por la picada para comunicarse, la familia Valenzuela de Posadas que también hizo su aporte, las maestras Romina Sersing y Claudia Pereira de la Escuela791 de Andresito, la profesora Lidia Schöninger, de San Ignacio, la licenciada Liliana Pietrowski de Posadas.“Realmente la idea original se transformó en algo inmenso y que nos ha llenado de orgullo y emoción a todos” dijo Cristina y agradeció a todos por comprometerse con la idea y entendió “resulta un desafío muy grande para nosotros ya que no se nos preparó para trabajar de esta manera. No contamos con la tecnología necesaria, enfrentamos cortes de luz, falta de conectividad y poco conocimiento sobre cómo editar videos, pero aun así, seguimos adelante, priorizando a nuestros alumnos”.La maestra de Andresito detalló que “No es fácil ser docente y menos aún durante la pandemia que nos afecta, ya que no podemos dejar de enseñar pero debemos ser empáticos con la realidad de los alumnos y sus distintos contextos”. De todas maneras, se mostró orgullosa, por ser parte de esta iniciativa y honrar la patria con un video inclusivo.“Seguramente los entendidos encontrarán muchos defectos en esta producción ya que no somos especialistas pero es el resultado es un trabajo colaborativo, inclusivo y entusiasta.Nosotros estamos orgullosos de nuestros logros”, concluyó con una sonrisa la maestra.