Docentes ratificaron la lucha por mejoras salariales en Oberá

Lunes 17 de febrero de 2020 | 15:00hs.

A media mañana en el centro de Oberá se reunieron docentes autoconvocados del nivel inicial, primario, secundario, nivel superior y los jubilados docentes, donde hubo una asamblea en la que aprobaron el acta del viernes y luego marcharon por las calles de Oberá, explicando los motivos de la primera manifestación en la capital del monte.En principio, eligieron a los delegados que van a participar de las asambleas en otros municipios, para seguir ahunando fuerza contra el aumento firmado entre los gremios y el gobierno de la provincia."Nos pone bien ver gente reclamando en las calles, pero a la vez es un trago amargo porque causa problemas y vamos a un no inicio de clases, no es nuestro deseo, pero no nos queda otra", empezó explicando el docente Leandro Sánchez.En el micrófono abierto que utilizaron los docentes explicaban que con el 20 % de aumentos no podrán comprar el guardapolvo para ir a trabajar, tampoco materiales que los mismos maestros ponen de sus bolsillos."Los compañeros no van a poder ir a la escuela, va hacer una situación muy difícil, pero hay diferentes sectores y la gente busca su bienestar", manifestó Sánchez.Fueron unos 70 docentes que caminaron por las calles ribereñas, disconformes con el acuerdo salarial y seguirán manifestándose en diferentes puntos de la provincia y en principio viajarán mañana a la ciudad de Posadas para unirse al reclamo en la capital provincial.