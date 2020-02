Docentes de Oberá pidieron más subas en los salarios

Martes 18 de febrero de 2020

Docentes del nivel inicial, primario y secundario de Oberá se movilizaron ayer, con el objetivo de solicitar un mayor incremento en el salario de los trabajadores de la educación. Participaron además docentes del sector superior y jubilados que, en su conjunto, fueron unos 70 protestantes.

Allí, pidieron una suba mayor al incremento firmado entre gremios mayoritarios y el gobierno provincial el pasado jueves, que otorgará una aumento del 20% entre febrero y marzo.

“Es un trago amargo porque se causa problemas y vamos hacia un no inicio de clases. No es nuestro deseo, pero no nos queda otra”, explicó el docente Leandro Sánchez.

Asimismo, se conoció ayer que la Unión de Docentes Argentinos (UDA) pidió por la convocatoria a la discusión de la paritaria nacional y definir el piso salarial de los trabajadores de la educación.