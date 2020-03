Docentes de gremios minoritarios van a seguir interrumpiendo el tránsito en las rutas la próxima semana

Sábado 14 de marzo de 2020 | 16:45hs.

En la ciudad de Oberá, este sábado se realizó la asamblea provincial de docentes autoconvocados y de diferentes agrupaciones, dónde se decidió continuar con el paro y los cortes de rutas en diferentes localidades. Además votaron rechazar la propuesta del Ministerio de Educación en la aplicación de la plataforma Guacurari.Durante 5 horas docentes de toda la provincia, debatieron diferentes posturas, pero firmes en el reclamo de una mejora salarial, como la de seguir con el paro. En principio se escucharon los análisis del paro y las medidas que tomaron cada municipio.Es así que los docentes de L.N. Alem, explicaron que desde el lunes decidieron acampar al costado de la ruta y cortar el tránsito en forma de protesta, mientras de los de San Vicente dijeron que todos los días se reúnen a las 7 de la mañana, pidieron que "no les dejen solos a los docentes que reciben aprietes".Los representantes de Puerto Rico destacaron que recuperaron docentes en esta lucha y que se sumaron otros que nunca habían salido a protestar. Los docentes de Apóstoles dijeron que están viviendo hechos históricos, porque nunca salieron a manifestarse.Definieron quienes van a ir a representarlos en la mesa de dialogo con el gobierno, , serán un representante de la agrupación Conti Santoro, de Udnam, MPL, ATE, Utem y 6 docentes de los autoconvocados de las zona sur, centro y norte de Misiones.Así que la medida votada será paro por 72 horas, corte de ruta desde el lunes, además ese mismo día llevaran la propuesta a gobernación para que analicen y respondan desde el estado en la mesa de diálogo, apoyo en cada localidad a los docentes en la mesa de negociación y el jueves debatirán en sus zonas las propuestas del estado provincial, volviendo a las bases para que sea una democracia abierta y no dejar en manos de los delegados elegidos, el viernes se reunirán en Aristóbulo del Valle en una nueva asamblea provincial.Respecto a la plataforma Guacurari que propuso el gobierno, coincidieron los educadores que los docentes no tienen las herramientas adecuadas para aplicarlo, además que existen zona que no tienen internet y dónde lo tienen, juntan dinero en conjunto para pagar el servicio. Fueron algunos de los motivos por lo que rechazan la medida optada por el gobierno.