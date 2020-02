Docentes autoconvocados exigen reapertura de paritarias y amenazan con no iniciar las clases

Una nueva asamblea de docentes autoconvocados de Wanda, Puerto Libertad y Puerto Esperanza, se concretó frente al Polideportivo municipal “Fitti Kruse” de Wanda.



De la misma surgió un documento rubricado por los presentes, que declararse en asamblea permanente acordando no iniciar las clases, si las autoridades provinciales no hacen lugar al petitorio. “NO al acta acuerdo firmada el día jueves 13 de febrero de 2020; NO al salario en negro; y NO a la negociación de los sindicatos con el gobierno, sin consulta real y efectiva a las bases; explicita el documento. Argumentando el rechazo, por entre otras razones: Aumentos salariales en los últimos años, inferiores a la inflación; los trabajadores de menos de 10 años de antigüedad no verán en sus recibos ningún aumento; la pirámide salarial continúa achatada y distorsionada. Aceptar salario en negro es desfinanciar la caja jubilatoria y la obra social”, reza el acta firmado por los docentes.