Doblete de Lautaro Martínez para que el Inter llegue a la final de la Europa League

Lunes 17 de agosto de 2020 | 18:49hs.

Como para que toda Europa (League) sepa que Lautaro Martínez volvió a ser ese delantero que conquistó a un Barcelona que hoy no sabe si sigue Lionel Messi. Porque así es el fútbol, todo cambia. Por eso el Toro se pudo desquitar con un partidazo y fue la gran figura del Inter que goleó 5-0 al Shakhtar Donetsk y se metió en la final de la Europa League el próximo viernes ante el Sevilla, primera definición internacional en una década.El argentino tuvo su noche. Fueron dos goles y una asistencia para recuperar el terreno perdido en una instancia clave. Ante un rival que tuvo la posesión, el Nerazzurro golpeó en los momentos clave. Así llegó el 1-0 del ex Racing, con un cabezazo bárbaro de anticipo tras un muy buen centro de Nicolo Barella para festejarlo a pleno, incluso con la pelota bajo la camiseta tras la noticia de que será padre, confirmada después del partido anterior vs. Leverkusen. Así terminó un primer tiempo ante un rival al que fue el Inter el que consiguió minimizarlo con su sólida actuación.En la segunda mitad, la tranquilidad llegó con el 2-0 de D'Ambrosio, también de cabeza. Antes, Lautaro había tenido una que le tapó el arquero. Pero hubo revancha, capturó un rebote en la medialuna del área y sacó un remate bien contra el palo para el 3-0 y su doblete. Dos tantos en un juego contra los tres en 15 que había hecho desde el regreso del fútbol. Y pudo haber sido hat-trick, pero en lugar de buscar otro suyo el 10 prefirió asistir a su amigo Romelu Lukaku para el 4-0. Enseguida, el belga también hizo su doblete con una corrida que ya podría definirse como 'a lo Lukaku' y el 5-0 final.Un gran momento para esta reaparición. Justo cuando el equipo italiano viene de menor a mayor, en Alemania encontró su mejor versión y se olvidó de los rumores de salida del DT Antonio Conte y los problemas. Con el equipo sólido y sus goleadores enchufados, podrá disputar una final internacional después de 10 años. Las últimas fueron en 2010 con la Champions de Mourinho y la Supercopa de Europa con derrota vs. Atlético. Ahora, en su quinta final de Europa League (ex Copa UEFA) irá por su cuarto título: ganó en 1990/91, 93/94 y 97/98.El viernes, un día antes de que Lautaro cumpla los 23 años, tendrá la primera final de su carrera. De a poco, ya volvió a ganarse el cariño de los tifosi con el pase al caótico Barsa frenado. También, mostrando esa versión que enamoró en la Selección de su sacrificio además de los goles y ayudar en el juego. El Sevilla será la próxima y difícil prueba. Ahora puede gritar campeón con el Nerazzurro y desatar la fiesta más importante con Toro...