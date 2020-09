Djokovic va por los cuartos y recolecta firmas para su nuevo sindicato de tenistas - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

El serbio Novak Djokovic, invicto en los 26 partidos que jugó este año e instalado en los octavos de final del US Open, recolectó 150 firmas para la creación de su nuevo sindicato, que según aclaró ayer no tiene la intención de sustituir a la ATP ni a la WTA, y que encontró oposición entre algunas figuras del tenis, como el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el británico Andy Murray.“Esta nueva asociación era necesaria desde hace 20 años, estoy orgulloso de haber juntado hasta el momento la adhesión de 150 tenistas y no entiendo a los que están en contra, especialmente a los jugadores”, analizó el serbio de 33 años en la rueda de prensa que ofreció luego de haberse instalado el pasado viernes en los octavos de final del US Open.Djokovic, número uno del mundo, conquistó este año la primera edición de la ATP Cup jugada en Australia, luego ganó el abierto australiano en Melbourne y el ATP de Dubai, hasta que llegó la interrupción del tenis por la pandemia de coronavirus.En el reinicio del circuito, el serbio no acusó la inactividad y ganó el Masters 1000 de Cincinnati jugado de manera excepcional en Nueva York para mitigar los efectos de la pandemia, y en el US Open venció sucesivamente al bosnio Damir Dzumhur (109), al británico Kyle Edmund (44) y al alemán Jan Lennard Struff (29).Su próximo compromiso será hoy ante el español Pablo Carreño Busta (27), quien no parece en condiciones de frenarlo en busca de su título 18 de Grand Slam, con el que quedaría cerca de los líderes en el rubro: Federer con 20 y Nadal con 19, ambos ausentes en Nueva York.Nole, quien tiene el récord histórico de partidos invicto en el inicio de una temporada con 41 victorias consecutivas en 2011, divide su tiempo entre el US Open y la creación de un sindicato de tenistas independiente que se llamará Professional Tennis Players Association (PTPA), que en principio encontró oposición pero también sumó adhesiones.