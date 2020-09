Djokovic le pidió a sus fanáticos que no molesten a la jueza de línea - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, solicitó ayer a sus fanáticos que “no molesten” en las redes sociales a la jueza de línea Laura Clark, a la que golpeó de manera involuntaria con un pelotazo el domingo último durante su partido de octavos de final del US Open, acción que le costó la descalificación del torneo que lo tenía como amplio favorito. “Estimados fans, gracias por sus mensajes positivos. Recuerden también que la jueza de línea que fue golpeada por la pelota también necesita el apoyo de nuestra comunidad. Ella no ha hecho nada malo en absoluto. Le pido que la apoyen y la cuiden especialmente durante este tiempo”, publicó Djokovic en su cuenta oficial de la red social Twitter. “Esta situación me dejó muy triste. Desde estos momentos, quiero que nos hagamos más fuertes, compartiendo amor con todos”, añadió Nole, luego de que sus fanáticos realizaran varias agresiones a la jueza a través de las redes sociales.