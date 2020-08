Djokovic jugará el US Open

Viernes 14 de agosto de 2020

Luego de haberse recuperado de coronavirus, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, anunció ayer que el próximo sábado desembarcará en la ciudad estadounidense de Nueva York para jugar el Masters 1000 de Cincinnati y luego el US Open (lo ganó en tres oportunidades -foto-), a partir del 22 de agosto.“Estoy feliz de anunciar que participaré este año de Cincinnati y el US Open. No fue una decisión fácil pero la posibilidad de competir nuevamente me emociona. ¡Nos vemos pronto, Nueva York!”, publicó el serbio de 33 años en su cuenta oficial de la red social Twitter.Tras la baja del español Rafael Nadal y la lesión del suizo Roger Federer, la presencia de Djokovic, que este año ganó el único Grand Slam que pudo jugarse por el coronavirus en Australia, es un espaldarazo para el Abierto de los Estados Unidos, que será el segundo cronológicamente, cuando suele ser el último en el calendario, ya que Wimbledon se canceló y Roland Garros se reprogramó para septiembre.