Djokovic descalificado del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza de línea - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 18:09hs.

Escándalo en el US Open: el número uno del mundo, Novak Djokovic, fue descalificado este domingo por golpear con la pelota a una jueza de línea durante el match de octavos de final contra el español Pablo Carreño. Después de perder un game con su saque, que dejaba en ventaja 6/5 a su rival, Nole se sacó una pelota del bolsillo y con la raqueta la lanzó hacia la pared, golpeando en el cuello a la mujer, que cayó al suelo con un grito de dolor.Al ver que la había golpeado, el serbio fue rápidamente a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica. Novak conversó con los oficiales del partido, quienes aplicaron el reglamento y lo descalificaron. Entonces, Carreño pasó automáticamente a cuartos de final y Djokovic perdió su primer partido del año y la posibilidad de ganar su cuarto US Open de su carrera, torneo en el que era favorito ante las ausencias de Nadal y Federer.Djokovic conversó con los oficiales del juego durante varios minutos, en los que les pidió que le aplicarán algún tipo de sanción diferente a la descalificación. De la repetición de las imágenes resulta que hubo imprudencia, pero no intención deliberada de agredir a la jueza de linea. De todas maneras, el reglamento contempla la expulsión del torneo incluso en casos en los que no hay mala fe, sino cuando el resultado es una situación de éstas por no haber actuado con el cuidado debido.El primer jugador profesional en ser descalificado por inconducta desde 1963 había sido el estadounidense John McEnroe, en el Abierto de Australia de 1990. Fue sancionado tres veces por distintas conductas antideportivas y resultó eliminado en el partido ante el sueco Pernfors.En 2012, el argentino David Nalbandian fue descalificado de la final de Queens, ante Cilic, porque pateó la caja del juez de línea, el que resultó lastimado. Además, recibió una multa.