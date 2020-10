Distribuidoras envían listas con 10% de incremento - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

Las grandes distribuidoras de mercaderías ya enviaron nuevas listas de precios con subas escalonadas del 10 por ciento. Aceite, harinas y derivados, aumentaron los precios, aunque en las góndolas todavía no se siente plenamente, indicaron.Lucas Kerps, gerente del autoservicio homónimo, confirmó que los incrementos en los valores de los artículos de consumo masivo son entre el 6 y 10 por ciento, y llegan de a poco con la entrega de las nuevas listas y envío de los cargamentos.“El dólar es nuestro fantasma. Si bien estos productos no tienen mucho que ver con el dólar por ser de fabricación local, están en un envase. Los plásticos, las tintas que se hacen con etiqueta, las tapas, todo está un poco más afectado al dólar”, sostuvo el empresario supermercadista de Posadas en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.“Los comerciantes jugamos un poco con el stock, con la posibilidad de que las fábricas nos hagan una partida más a precio anterior, eso hace que los aumentos no lleguen de forma inmediata a la góndola”, indicó Kerps, aunque advirtió que los aumentos “se verán en los próximos días”.“Por suerte el combustible no registró una suba importante, que es otro componente que hace mover a los productos en cuanto a precio por cuestiones logísticas”, señaló el empresario supermercadista.En cuanto a las ventas, afirmó que están estables. “Con algunos vaivenes, la economía sigue en marcha”, manifestó.Desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, en marzo, el gobierno nacional dispuso el congelamiento en los valores de las mercaderías consideradas esenciales, bajo el programa Precios Máximos. La Secretaría de Comercio Interior determinó que unos 2.300 productos debían mantener sus precios a valores del 6 de marzo, en el lapso que dure la emergencia sanitaria por el Covid-19. Días atrás, la cartera autorizó subas del 6% en estos artículos.