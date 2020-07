Disney World reabre sus parques de diversiones en Orlando

Sábado 11 de julio de 2020 | 14:00hs.

Después de casi cuatro meses cerrados por la pandemia del coronavirus, Disney reabre hoy dos de sus parques temáticos en Orlando, Florida: Magic Kingdom y Animal Kingdom. EPCOT y Disney´s Hollywood Studios reabrirán el próximo miércoles 15 de julio.La directora médica de Disney, la doctora Pamela Hymel, reveló en un comunicado que habrá nuevos requisitos, como controles de temperatura, uso obligatorio de las mascarillas y un operativo de saneamiento adicional que permitirían a los huéspedes “disfrutar de Disney World responsablemente”. “Si bien el COVID-19, y el riesgo de contraerlo, está presente en los lugares públicos, hay muchas maneras importantes en que todos podemos ayudar a promover la seguridad de los demás”, dijo Hymel. Entre otras medidas, se instalaron paneles de plástico que separan las filas de los visitantes y más instalaciones para el lavado de manos.El lunes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió la reapertura de los parques temáticos, y recordó que Universal Orlando ya reabrió con las medidas necesarias. “No tengo ninguna duda de que va a ser un ambiente seguro”, dijo. Y agregó: “Creo que donde empiezas a ver la propagación es en situaciones sociales donde la gente baja la guardia. Usualmente como una fiesta privada o algo así”.La reapertura se concretará hoy pese a que los casos de coronavirus se dispararon en el estado el último mes, con el recuento diario superando los 10.000 infectados durante la última semana. De hecho, algunos trabajadores firmaron una petición para que Disney retrase la reapertura, pero las autoridades confían en que las medidas tomadas harán del lugar un espacio seguro para todos los concurrentes.- Uso de cubrebocas: todos los visitantes mayores de 2 años, además de los miembros del elenco, deberán usar un cubrebocas apropiado durante toda su visita. Deberán usarlo sobre la nariz y boca en todo momento, excepto al comer o beber.- Transporte: la capacidad y densidad de visitantes serán limitadas en todos los medios de transporte de cortesía en Walt Disney World, y se requerirá el uso de un cubrebocas adecuado durante todo el trayecto. Los autobuses y el monorriel implementarán una combinación de distanciamiento y barreras físicas para garantizar la separación entre los grupos de visitantes. Se requerirá que los grupos de visitantes mantengan distancia física mientras están a bordo de una embarcación Disney. Disney Skyliner permitirá el abordaje de un solo grupo de visitantes por góndola cuando reinicie operaciones el 15 de julio de 2020. Para aquellos que lleguen en sus propios vehículos, las casetas de cobro ofrecerán opciones de pago sin efectivo y los tranvías del estacionamiento no estarán disponibles en este momento.- Pruebas de temperatura: todos los visitantes deberán someterse a pruebas de temperatura antes de ingresar a un parque temático. Basados en la guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cualquier persona que presente una temperatura igual o mayor a 38°C, será dirigida a un lugar adicional para una revaloración de temperatura y asistencia. Aquellos que presenten una temperatura igual o mayor a 38°C en el segundo chequeo, no podrán tener acceso, ni aquellos en su grupo.- Medidas de distanciamiento físico y capacidad: para mantener un distanciamiento físico apropiado, un número limitado de visitantes podrá acceder a cada parque temático cada día. También se establecerán límites para espacios cerrados dentro de los parques como lo son tiendas y restaurantes. Adicionalmente, se colocarán marcas en el suelo para ayudar a promover el distanciamiento adecuado en los parques, incluidas las filas de las atracciones. Se establecerán barreras físicas en lugares específicos donde es difícil mantener el estricto distanciamiento físico.- Limpieza: las áreas de alto tráfico recibirán mayor limpieza y desinfección. Se recomendará que los visitantes utilicen estaciones de lavado de manos y desinfectante para manos, disponibles en los parques temáticos, con frecuencia.-Transacciones sin efectivo: se recomendará a los visitantes utilizar formas de pago electrónicas que minimicen el contacto, incluyendo Magic Bands, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo Disney y pagos móviles, entre otros.Cientos de personas esperaron en filas la apertura de la zona comercial de Disneyland en California (EEUU), mientras los parques temáticos continúan cerrados desde marzo por el coronavirus. Los negocios de Downtown Disney, un área de acceso a los dos parques de atracciones, abrieron sus puertas tras más de tres meses.Según las televisiones locales, algunos fanáticos de la compañía pasaron la noche en la calle para ser los primeros en entrar, ya que el aforo es limitado por precaución.Los seguidores de la empresa de Mickey Mouse tendrán que conformarse con solo poder visitar las tiendas, pues los dos parques de California -el original Disneyland Park y el nuevo Disney California Adventure- finalmente no abrirán el 17 de julio como habían anunciado.Se trata del cierre más largo en toda la historia del parque Disney original, que desde su inauguración solo había pausado su actividad en tres ocasiones: durante los atentados del 11-S (2001), la mañana en la que mataron al presidente John F. Kennedy (1963) y por el terremoto de Northridge (1994).Existen un total de seis parques temáticos Disney en el mundo. Los de Shanghái y Hong Kong, en China, que ya han reabierto sus puertas y hoy tiene previsto abrir parcialmente el de Orlando (EEUU), una fuente importante de empleo en ese estado. Disneyland París comenzará una reapertura por fases el 15 de julio.