Disney Pixar estrenará su primer corto de un personaje gay

Miércoles 27 de mayo de 2020

Disney Pixar estrenó Out en la plataforma Disney+. Se trata de un corto que relata la historia de un joven ante la tensa situación de hacerle saber a sus padres que es gay, y marca el hito de ser el primer personaje protagónico homosexual de una producción de la compañía del ratón Mickey.

Con nueve minutos de duración, el cortometraje forma parte del programa Sparkshots de Pixar, en el que el estudio busca nuevos talentos de la animación y cuyas producciones pueden verse en la flamante plataforma digital de Disney, que lanzó en noviembre pasado en Estados Unidos y que tiene programado su desembarco en Argentina para fin de año.

Out, que hace referencia a la expresión en inglés 'come out', salir del clóset para los latinos, que designa a la actitud de un miembro de la comunidad LGBTIQ+ que decide revelar su sexualidad a sus seres queridos y al mundo, cuenta la historia de Greg.

El protagonista es un joven que está a punto de mudarse a la ciudad con su novio Manuel y que recibe la visita inesperada de sus padres, que no saben que es gay y que llegan para ayudarle con la mudanza.

Greg no encuentra la forma de contarles y su mascota, la perrita Jim, y un poco de la tradicional magia de Disney, le facilitarán las cosas.

Escrito y dirigido por Steven Clay Hunter, Out supone un gran paso para la compañía, que hasta hoy se mantenía al margen de la creciente representación de la comunidad LGBTIQ+ en la industria audiovisual estadounidense.

Durante los últimos años pareció amagar con tener a un protagonista abiertamente gay en una de sus grandes producciones, pero hasta el momento no ocurrió.

Muchos fans pidieron fervientemente que Elsa, la reina de hielo de la exitosa saga de Frozen tuviera novia, y antes del estreno de Frozen II -en enero último en Argentina- en el trailer parecía que por fin se concretaría.

Finalmente Elsa no tuvo ningún interés romántico ni hizo ninguna revelación acerca de sus preferencias.

Antes de Out, Disney había dado tímidos pasos con el personaje secundario LeFou, de La Bella y la bestia (2017), que se da a entender que puede estar enamorado del villano, otro hombre; o en la reciente Unidos, en la que otro personaje secundario femenino hace referencia a su novia en un diálogo.

En la misma línea, Marvel Studios también está produciendo un filme centrado en personajes de la comunidad gay, que, pandemia mediante, debe haber quedado postergado. Finalmente a principio de año se confirmó que Phastos (Brian Tyree Henry) sería el héroe gay del mundo Marvel. Tendrá una familia compuesta por su esposo y un hijo menor de edad.