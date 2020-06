Disminuyó la toma de créditos por parte de los comerciantes

Lunes 22 de junio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Por efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, la toma de créditos sufrió una merma comparada con meses anteriores.

La llegada y el avance del coronavirus en todo el globo generó, entre otras cosas, un parate sin precedentes y gran incertidumbre sobre el futuro.

De manera progresiva, los rubros ligados al comercio volvieron a la actividad, pero con grandes montos de deuda. En este sentido, tomar un crédito dejó de ser una opción rentable por el temor a no poder hacer frente a ese pago.

Si bien reconocen que hay algunas firmas que solicitaron líneas de crédito, gran parte de los comercios de Misiones apartó esa opción.

El mismo descenso en la toma de créditos también se registró por parte de particulares, sobre todo de aquellos trabajadores cuyos ingresos dependen del sector privado. Mientras, entre quienes trabajan dentro de la administración pública, el nivel de toma de créditos se mantiene.

Como consecuencia de la enfermedad mundial, el Centro de Economía Regional y Experimental (Cerx) elaboró un informe en el que consignó que el stock de endeudamiento de las familias y de las empresas creció 9,5 por ciento por las deudas tanto bancarias como no bancarias, que aumentaron 25,9 por ciento en el mismo período, de modo que casi nueve de cada diez familias (87,7 por ciento) acumuló compromisos de pago desde que se inició la cuarentena.



Créditos en baja

Según comentó el gerente de Credi Sí, Damián Pinto, “gran parte de las líneas de crédito se vieron totalmente afectadas, más aún aquellas que tienen que ver exclusivamente para el sector comercial, que muchos de ellos no llegan a cubrir sus costos por el alto nivel de deuda que contrajeron por el parate económico”, manifestó.

Sobre este punto puntualizó que gran parte de las deudas se contrajeron en el primer mes de confinamiento, caracterizado por el alto índice de restricciones en lo que respecta a la circulación y apertura comercial. Eso generó que las ventas para este rubro cayeran entre el 60 y 70 por ciento, señaló.

“Hoy son muy pocas las empresas que no están endeudadas y que quieren acceder a créditos porque hay un panorama de incertidumbre generalizada, más aún por lo que va a pasar a futuro con el sector y el nivel de ventas que pueda registrarse”, comentó.

El gerente aseveró que la merma se acentuó en la toma de créditos para el sector comercial, mientras que, en lo que respecta a los créditos para personas particulares. se mantiene en los mismos niveles, aunque aclaró: “Gran parte de las solicitudes pasan por el personal de los empleados de la provincia, que siguen pidiendo. En tanto, observamos una fuerte reducción de los créditos en las personas que se desempeñan dentro de la actividad privada, y más aún en los rubros que hasta el momento no pudieron volver a trabajar, como lo son los empleados de las empresas de transporte de media y larga distancia”.

Al mismo tiempo, y como efecto inmediato de la cuarentena, se observó un incremento en las transacciones de manera online. “La clientela se está amigando con las operaciones al 100 por ciento online, que antes muchos de ellos eran un tanto reacios. Ahora, las solicitudes que se hacen se concretan en línea en su totalidad, desde el pedido hasta el depósito. Por esto, vemos que hay un gran posicionamiento de la virtualidad como consecuencia de la pandemia y apuntará a una fuerte reducción en lo que respecta a la atención presencial” mencionó Pinto.



Intereses en consideración

Previo a la cuarentena, el Banco Central dispuso un límite del 60 por ciento anual en los intereses por los créditos. Por el parate económico, gran parte de los comercios no pueden hacer frente a las deudas; sin embargo, las firmas crediticias afirman que habrá consideraciones según el rubro.

“No habrá un recargo. Eso ya lo determinó Nación. Sí habrá consideraciones para los trabajadores y comerciantes. El análisis que hacemos es según los días que el rubro permaneció cerrado. En tanto, durante ese lapso no se les cobró intereses”.

“Se los esperará hasta que cancelen o puedan reabrir parcialmente, y al ritmo que se recupere la demanda. Una vez que todo esto ocurra, vamos a ver qué tipo de refinanciación vamos a hacer. Ahora, por orden de la Nación, la tasa de interés llega al 60 por ciento, por lo que los valores no tienen que ser mayores”, dijo Pinto.

Luego, manifestó: “El comerciante en general acumuló muchas deudas. No pueden pagar la luz, los servicios y en algunos casos los sueldos. Es una problemática que aqueja a todos los sectores de la economía que experimentaron una fuerte caída en las ventas y prima un alto nivel de incertidumbre. Por eso, muchos de los locales no quieren tomar más deuda porque no saben si en el corto o mediano plazo van a poder cumplirla”.