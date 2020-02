Disfrutar el verano misionero

Sábado 1 de febrero de 2020

Misiones tiene todo para ser la protagonista de las redes sociales, sus paisajes, su cultura, su historia la hacen lucir como la mejor influencer. No es de extrañar que los jóvenes busquen su mejor postal para las redes aquí.

Así encontró El Territorio a la modelo obereña Sabrina Fuks y al actor porteño e influencer Gonzalo Gravano, que disfrutan sus vacaciones en la provincia. Los chicos recorrieron varios atractivos turísticos y planifican proyectos juntos. Para Sabrina, Misiones es su pasión y Gonzalo insiste en que se enamora a cada segundo de la Tierra Colorada.

El encuentro para la entrevista fue pactado en el Parque de las Naciones, espacio que la modelo conoce desde su infancia, como cada rincón de Oberá, su ciudad natal. Allí se mostraron sueltos y abiertos al diálogo para contar sobre lo que esperan de este año.

Fuks hace 6 años que está estudiando y trabajando en Buenos Aires, eso hace que llegue o visite muy poco su provincia natal, pero no deja de hablar donde vaya de lo maravilloso que es Misiones.

“Me encanta, es mi pasión Misiones, siempre lo digo, a todos lados que voy llevo con amor el nombre de mi provincia, me encanta todo lo que tiene, su gente, y cada vez que vuelvo, que es poquito, me enamoro un poco más”, entendió la joven modelo, que cursa la carrera de Psicología en la UBA.

Para Sabrina, todo comenzó con la Fiesta Provincial de los Estudiantes, cuando cursaba la secundaria. Primero fue elegida reina en Oberá, luego para representar a Misiones en Jujuy en 2014, donde se destacó en el podio. Así conoció un mundo diferente, el del modelaje, que la atrapó, en el que también hace carrera e incluso la llevó por unos meses a Turquía.

“Me encantaría terminar de estudiar y dedicarme más al modelaje, porque no se puede hacer las dos cosas”, sostiene, aunque todavía no tiene nada definido. “Tenemos y tengo muchos proyectos, pero por ahora terminar de estudiar, me falta un año y medio más y me gustaría seguir modelando”, afirmó.

En su recorrido por la región, la pareja estuvo en San Ignacio, la Cruz de Santa Ana y les falta recorrer los Saltos del Moconá e Iguazú, además de un par de saltos en Oberá.



Disfrutar la vida

“Hay que disfrutar de la vida y dar más amor”, entienden los chicos, muy activos en redes.

La pareja de Sabrina es el actor e influencer Gustavo Gravano, que surgió del reality Combate. Si bien desde muy chico tiene en claro que quiere ser actor, las redes sociales le fueron allanando el camino.

Humilde, en la charla reconoce está enamorado de Fuks por “su belleza natural e interior y por todo lo que multifacética que es Sabrina, además de atenta”.

Expresó que es la primera vez que visita Misiones, “y cada segundo me enamoro un poquito más, ustedes lo tienen todos los días y lo naturalizan, yo que veo edificios, subtes y colectivos, esto es un paraíso, es hermoso Misiones”, resaltó el joven.

Sobre el futuro, manifestó que prefiere sorprenderse. “Mi vida es muy impredecible, cambia constantemente porque soy muy impulsivo y experimento diariamente. Seguramente seguiré en el programa en Fox y después lo que vendrá, vendrá” alegó. “Mientras, sigo formándome y disfrutando de la vida”, agregó el centennial.

Sin embargo, entendió que el generar seguidores y negocio en las redes es toda una responsabilidad. “Hoy debo ser más consciente en lo que se publica, porque es una responsabilidad. La gente te admira y sigue tus pasos, hay que ser transparente, disfrutar la vida y dar más amor, perseguir los sueños”, finalizó.

La pareja disfruta de sus tiempos libres, pero no todo es improvisado. Sabrina tiene que rendir parciales, cumplir con algunos contratos laborales y Gonzalo seguirá estudiando piano, saxo y acrobacia, mientras se destaca en el teatro y en la televisión.