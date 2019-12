Disfrutar del verano en paisajes argentinos

Domingo 29 de diciembre de 2019

Para agendar Desde Posadas

Existen diversas opciones para llegar a las demás provincias y lo importante es disfrutar del paisaje. $ 41.500 Una excursion de 11 días en el Noroeste Argentino, visitando paisajes y aprendiendo su historia y cultura (Viajes Mara). $ 12.600 Excursión por Mendoza y visita a la Fiesta de la Vendimia en marzo (Piu Bella).

Comenzaron las vacaciones y es hora de salir con la familia a conocer distintos lugares y disfrutar del verano. Lo primero que se viene a la mente es la playa, pero por qué no disfrutar de paisajes y destinos diferentes y más aún en Argentina, que tiene diferentes relieves a lo largo de toda su extensión.Colores, cerros y vegetación abundante son una buena propuesta para este verano en familia.En Jujuy, Purmamarca y Salinas Grandes son imperdibles. El Cerro de los Siete Colores roza la imperfección perfecta. Purmamarca es cálido, es paz, es encender los sentidos para que el paisaje llene pero a la vez vacíe. Pueblo chico, de pocos habitantes, con tanta belleza natural que termina sorprendiendo. Se puede comenzar con recorrer sus callecitas de tierra y comer unas buenas empanadas jujeñas. También hay que subir al mirador del Cerro de los Siete Colores (está justo enfrente).Caminar por el circuito Los Colorados es otra tarea pendiente y también la de subir la Cuesta de Lipán (importante: hay que masticar coca porque se suben muchos metros en pocos kilómetros).También hay que visitar las Salinas Grandes y recorrer la Quebrada de Humahuaca. No hay que olvidarse de descansar. Para eso estás en Purmamarca.En Salta, no hay que perderse de Cafayate, Quebrada de las Flechas, Seclantás, Cachi, Cuesta del Obispo y Salta Capital. Estos lugares ponen la piel de gallina a cualquiera. Salta es tan pero tan mágica que encanta. El circuito turístico clásico propone hacer parte de este recorrido a la misma velocidad que un chasquido de dedos, pero es mejor no hacerlo de esta manera. El secreto es ir despacio y tener el tiempo suficiente para vivir el día y la noche de los pueblos más típicos del Norte. Hay que recorrer Cafayate todo lo que se pueda, comer humitas y que no falte la cerveza con unas buenas papas.Hay que trepar por las rocas y darse un chapuzón en las cascadas del río Colorado. Otra de las actividades puede ser la de alquilar una bici y hacer la ruta del vino (por favor, no tomar de más porque se va a complicar la vuelta).Es imprescindible tomar muchos mates en la plaza de Cafayate y dormir una buena siesta abajo de un árbol (es uno de los mejores planes que se puede tener). Para seguir, alquilar otra bici y recorrer la Quebrada de las Conchas (son 50 kilómetros en total, llegar hasta la Garganta del Diablo, entrar en el Anfiteatro y regresar a Cafayate frenando en los lugares que se quiera).Lo importante es disfrutar e intentar tener cuatro ojos mientras se hace la Quebrada de las Flechas (es un paisaje de otro planeta). Atención que del lado izquierdo del camino hay un ascenso para llegar a un mirador. Es importante frenar en los pueblos que se quiera, pero la parada obligada es Seclantás (quedarse una noche es la mejor elección).También hay que recorrer Cachi, subir hasta los miradores y quedarse una noche para ver su cielo estrelladísimo.Frenar otra vez en la Cuesta del Tin Tin (atraviesa el Parque Nacional Los Cardones y tiene una longitud de 15 kilómetros).Ahora hay que abrocharse el cinturón o asegurarse el casco y bajar la imponente Cuesta del Obispo. Hay que llegar a Salta capital, brindar con un buen vino tinto y comer unas empanadas norteñas.Otra de las provincias hermosas argentinas es La Rioja, y allí no hay que perderse Villa Unión, el Parque Nacional Talampaya, Cuesta de Miranda y Chilecito.Los que aman los colores del Norte argentino no pueden dejar de conocer este combo de La Rioja. Haciendo base en Villa Unión, un pueblo ubicado al oeste de la provincia y que se caracteriza por la calidez de su gente, se accede a uno de los parques nacionales más impactantes del país.Siguiendo por la mítica ruta 40, el camino se convierte en la Cuesta de Miranda, atravesando diferentes parajes y culminando a pocos kilómetros de Chilecito, una ciudad con muchísima historia. Resumiendo, se puede recorrer Talampaya (no se permite acceder al parque con vehículo propio, con lo cual es obligatorio pagar las excursiones que ofrecen los prestadores).Otra opción es la de conocer laguna Brava y disfrutar la Cuesta de Miranda (tiene 27 kilómetros en total y se dice que 320 curvas).Otra parada es la de ir al Cristo del Portezuelo en Chilecito y también ir al Museo de la Minería y subir hasta la segunda estación del Cable Carril (una majestuosa obra de ingeniería del año 1904 que consiste en el tendido de un cable aéreo de 35 kilómetros).También hay que llegar hasta la unión de los ríos al bajar del cablecarril.En San Juan es imperdible Huaco. Es un rincón con poca prensa –por suerte– de la provincia de San Juan. Es el mejor lugar para desconectarse: casi no hay autos, los lugareños se movilizan en bicicleta, los chicos juegan en la calle y el wifi es nulo. Una cosa es segura: no dan ganas de irse. Una vez aquí, hay que recorrer el pueblo y hacer una salida fotográfica y descansar y maravillarse con sus atardeceres. También hay que subir hasta la Cuesta de Huaco (la vista es única) y visitar el santuario de aves La Ciénaga (un área natural protegida en Huaco).Otra tarea pendiente es la de conocer el Parque Provincial Ischigualasto o Valle de la Luna (se puede acceder por la ruta nacional 150).En esta recorrida por las provincias argentinas no hay que olvidarse de Neuquén, y allí, visitar el Camino de los Siete Lagos. Es la opción perfecta para los amantes del acampe y el aire libre e ideal para los que quieren hacer su primer viaje en bicicleta. Este camino de 108 kilómetros en total, conecta las ciudades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, dos polos turísticos que también vale la pena conocer. Cada lago es diferente, cada curva muestra un paisaje distinto y además de las paradas obligadas, se puede entrar en Villa Traful y tomar el desvío hasta el paraje Quintupuray.Es importante frenar y ver la cascada Vullinanco, conocer Villa Meliquina (aldea de montaña en el extremo oriental del lago Meliquina, sobre Ruta Provincial 63) y visitar Quila Quina (acá se asienta una comunidad mapuche, hay camping y playas).Otra espectacular provincia es Río Negro, y allí se puede conocer el Lago Gutiérrez y Bariloche.En verano, Bariloche es uno de los mejores destinos que se pueden elegir a la hora de planificar vacaciones. Tiene opciones para grandes y chicos, oasis para descansar y actividades de aventura de lo más variadas. Si se la idea es alejarse de lo típico –el Centro Cívico, el Circuito Chico y el lago Nahuel Huapi– hay muchísimo para hacer. Uno de esos rincones es el lago Gutiérrez, donde se puede hacer paseos guiados en kayaks de travesía y tomar una clase de yoga arriba de un stand up paddle.También se puede hacer el sendero Paco Echegaray arriba de una mountain bike, visitar la Cascada de los duendes, subir hasta el refugio Frey e ir hasta la playa Muñoz. Otra de las alternativas es la de hacer el Balcón del Gutiérrez y recorrer Villa Catedral.Y en Santa Cruz, El Chaltén es inolvidable. La ecuación es simple: persona que va, persona que quiere volver. Al pie del imponente Fitz Roy, es la capital nacional del trekking. Es un lugar para ir con ganas de moverse, porque hay tanto para hacer que no alcanzan los días para hacer todo. Hay caminatas cortas y guiadas, de más de dos horas y hasta de días. Las opciones son subir al mirador de Los Cóndores y Las Águilas, ir hasta el Chorrillo del Salto, caminar hasta el mirador cascada Margarita y recorrer el sendero hasta la laguna Capri.También se puede subir hacia la Laguna de los Tres, llegar a la laguna Torre, caminar hacia el glaciar Piedras Blancas, recorrer el sendero que llega al glaciar Huemul y hacer las caminatas guiadas Laguna Toro-Paso del Viento-Paso Huemul y Vuelta al Hielo.Mendoza es una provincia que tiene todo. Este destino es para aquellos que disfrutan del movimiento de la ciudad, pero en su justa medida y en equilibrio con la naturaleza. La alta montaña es uno de los atractivos más lindos que tiene, siendo la ruta 7 su protagonista. Además de recorrerla, no hay que irse sin visitar el mirador de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (subiendo al octavo piso se tiene una vista panorámica de lo que se llama “la ciudad-bosque”).Tampoco hay que perderse el Parque General San Martín y el cerro de la Gloria.Otro destino es el espacio cultural Le Parc (se realizan diversas exposiciones y muestras de artistas durante todo el año). Se puede pasar también por Luján de Cuyo (a solo 24 kilómetros de la capital, uno de los barrios más cuidados y lindos de Mendoza) y Chacras de Coria (a 17 kilómetros, un pequeño y pintoresco poblado en el norte de la provincia).No hay que perderse las bodegas, aceiteras y destilerías (cuantas más, mejor), ni sus actividades de aventura (cabalgatas, rafting, trekking, paracaidismo, entre otros).También hay que conocer el dique-embalse Potrerillos, la ciudad de Uspallata, el centro de esquí Penitentes, el mirador del Aconcagua, el pueblo Las Cuevas y el Puente del Inca (todo esto forma parte del circuito alta montaña).