Disfrutar de los encantos que ofrece la Tierra Colorada - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

La pandemia por coronavirus puso en jaque las posibilidades de viajes y paseos al exterior. Sin embargo, la rica Tierra Colorada ofrece una gran variedad de espacios y actividades por conocer y disfrutar.Es así como el turismo interno, habilitado desde julio, se potencia como una opción viable para que los misioneros puedan deleitarse con los encantos cercanos. Además de las Cataratas del Iguazú, uno de los atractivos más concurridos de todo el mundo, la provincia cuenta con parques, saltos, campings, piletas, cabañas y ecolodges, reservas naturales y muchas otras opciones para este verano.Si bien el fuerte de la localidad reside en el movimiento de turistas de todas partes del mundo, el sector se sostiene con la visita de cientos de misioneros que, desde que se habilitó la actividad, acuden a la ciudad de las Cataratas.“Los misioneros eligen Iguazú. Pero esta incertidumbre de no saber cuándo volverán a operar los vuelos no permite a los operadores turísticos proyectar, y mucho menos organizar el trabajo. Por el momento el verano será atípico a lo que veníamos acostumbrados” señaló Jorge Bordin, presidente de la Cámara de Turismo, en diálogo con El Territorio.Respecto a las proyecciones de cara a la temporada, aseguró que aunque más de 400 misioneros -entre iguazuences y del resto de la provincia- visitaron las Cataratas el pasado fin de semana, el sector no tiene grandes proyecciones de cara al verano, ya que Iguazú recibe muchos turistas extranjeros: “No tenemos expectativas, sin vuelos y sin transporte no podemos confirmar reservas, estamos en una encrucijada. No depende exclusivamente del destino porque la demanda existe, la oferta está pero no tenemos las herramientas necesarias para que comience a funcionar la rueda económica” explicó.“La única certeza que tenemos hoy día es que el verano va a llegar”, expresó por su parte Julia Imbarrato, directora de turismo de Jardín América, respecto a cómo van a encarar la próxima temporada. Sobre el Parque Municipal Saltos del Tabay señaló que “todo es incierto, no sabemos cómo vamos a proceder, depende de cómo se vayan desarrollando las cosas de aquí en más. Si sigue la pandemia va a ser imposible recibir, como era habitual, a cinco mil personas por fin de semana, sería contraproducente” afirmó haciendo hincapié en que los cupos serán limitados y con reservas.Actualmente, el espacio abre de jueves a domingos, desde las 8 hasta las 19, ofrece varias hectáreas de parque, 4.800 metros de senderos para caminatas recreativas, también funciona el restaurante. Los visitantes locales o con residencia en Jardín América ingresan gratis y los del resto de la provincia deben abonar una entrada de cincuenta pesos.Otra de las localidades misioneras que avanza en la preparación de actividades espacios y emprendimientos turísticos de cara al verano es Montecarlo. Si bien hay muchas expectativas por la reactivación del sector, el aumento de casos de coronavirus en los últimos días hace que el sector trabaje con incertidumbre.Respecto a los hoteles y cabañas la gran mayoría cuenta con piletas, que es lo más requerido en la temporada de verano, y se tiene previsto ponerlas en funcionamiento con rigurosos protocolos. “Hay muchas consultas para los fines de semana: precios, comodidades, y demás. Pero muy pocos alojados y reservas hasta ahora” contó Úrsula Fausch de la Hostería Helvecia.Por su parte Paula Scheiber del Hotel Ideal dijo “son muy pocas las consultas para el verano y en cuanto al turismo interno es muy poco el movimiento. Es difícil que haya moviente turístico provincial en los hoteles y más con los colectivos que todavía no se habilitaron”.En el caso de Cabañas la Cristina, ubicado sobre la ruta nacional 12, manifestaron que “el movimiento es mínimo. Los pocos que se alojaron hasta el momento son clientes que suelen venir siempre a visitar a familiares en la localidad”.El camping Itá Porá cuenta con piscina, cabañas, quinchos y también servicios gastronómicos, con reservas previas. Los responsables del lugar manifestaron que están acondicionando los protocolos sanitarios para poner en funcionamiento las instalaciones. El costo del acceso es de 50 pesos por persona.En tanto, el Club de Pesca de Montecarlo es otra de las opciones que se potencia para la temporada. Si bien, no cuenta con playa habilitada, se puede disfrutar de los espacios con arena aptos para tomar sol o disfrutar de la tarde. Además, cuenta con un restaurante que ofrece comidas regionales, pescados, minutas. El acceso es de 50 pesos.Por otra parte, trabajadores de Zoobalpark, uno de los destinos más concurridos de la localidad, aseguraron que el espacio permanece abierto de jueves a domingo de 8 a 18. Asimismo, esperan para la temporada de verano una autorización para poder trabajar todos los días.El parque Juan Vortisch, en tanto, permanece abierto los sábados y domingos de 15 a 18 con la exposición y venta de artesanías de Montecarlo Produce. Y estiman que seguramente en el verano se habilitará al público el laberinto vegetal.Desde la entidad manifestaron que se trabaja en horarios reducidos ya que con las altas temperaturas los visitantes buscan espacios donde refrescarse y es la época de menor concurrencia al parque.Respecto al Aquarium en los próximos días se iniciarán tareas de reparación para una próxima reapertura al público.En la capital de la Araucaria, el turismo es un sector que se encuentra en su etapa inicial. Los emprendimientos y destinos, son espacios naturales que potencian un encuentro con la naturaleza. Cascadas, piletas naturales, reservas privadas, camping y parques son visitadas, en un 70 por ciento, por residentes de San Pedro.De todas maneras, el sector se prepara para recibir a visitantes de toda la provincia durante el verano.“Este año estamos a la expectativa. Las consultas están siendo muy pocas en comparación al año pasado,” indicaron desde camping Farelluk.Por otra parte, el complejo Der Wald aseguró que sobrellevan la situación actual mediante el alquiler mensual de cabañas para profesionales de algunas empresas que se encuentran trabajando en el municipio, a la espera de que se reactive el sector. “Estamos habilitados con todos los protocolos para camping y cabañas, todavía no hay nada sobre la pileta. Si bien estamos bien con los alquileres nos preocupa la temporada, porque con los aumentos de casos puede empeorar, es cuestión de esperar”, señaló Edit Riendfleisch propietaria del complejo.Desde que se reactivó el turismo interno en Misiones los Ecolodges y Cabañas vienen trabajando de manera exitosa. Tal es así que varios de estos alojamientos ya poseen reservas para fin de año, incluso algunos ya tienen el 50 por ciento de la ocupación para enero 2021.Es que, con las fronteras cerradas y sin poder circular libremente por el resto del país, la tierra colorada ofrece a los turistas un sinfín de lugares para relajarse en familia. Allí se destacan los Ecolodge, cabañas ubicadas en medio de la selva misionera, que ofrecen desconectarse de la rutina y pasar días de relax conviviendo con la naturaleza pura.“Estamos trabajando bien, hay bastantes reservas, entre un 70 y 80 por ciento, por fin de semana. En algunos casos estamos completos y hasta tenemos reservados los meses siguientes”, indicaron desde Aldea Yaboty, un espacio ubicado en El Soberbio que cuenta con restaurante, piscina, bar y jardín, entre otras comodidades.A su vez explicaron que el lugar debe guardarse con al menos una semana de anticipación, ya que no “todos los fines de semana se cuenta con una cabaña libre”.“Tenemos reservas hasta diciembre, no sólo de personas de Misiones, sino también de otras provincias”, manifestaron y añadieron “son muy pocas las veces que reservamos alguna cabaña en el día, solamente si se cae una previa”.Por otra parte, Cabañas Moconá, en Dos de Mayo y sobre la ruta 14, se perfila como otra opción para pasar un buen momento disfrutando de la naturaleza. “La vuelta fue lenta, pero progresivamente han ido aumentando las reservas. La segunda mitad de agosto y todo septiembre se ha trabajado de buena manera, con el alojamiento casi al 100 por ciento”, manifestaron los encargados del lugar. El sitio ya cuenta con reservas para noviembre y diciembre. “De a poco los cupos se van llenando, hay personas que esperan que una reservación se baje o anule para poder venir. Están a la espera”, indicaron desde el espacio que ofrece cabañas, cascadas, arroyo natural, puente colgante, desayuno y otros servicios.En cuanto a los precios, no variaron mucho con respecto a las tarifas que regían en marzo antes de la pandemia. Dependiendo de la ubicación, las tarifas varían entre los 1.000 y hasta los 2.060 pesos por persona, por noche.