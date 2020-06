Disco nuevo y un pedido para el cumpleaños de Paul

Martes 16 de junio de 2020

La leyenda británica del rock Paul McCartney anunció el lanzamiento de una edición de lujo remasterizada de su disco Flaming Pie, de 1997, el trabajo en el que tras varios años volvió a contar con su ex compañero en The Beatles Ringo Starr, y el último que compartió con su esposa Linda Eastman, fallecida al año siguiente (‘98) por un cáncer de mama.

La nueva versión de esta famosa placa saldrá a la venta el 31 de julio y estará acompañada por un EP que, entre otras, incluye la canción Young boy y Looking for you, un rock grabado junto a Ringo y Jeff Lynne, el ex Electric Light Orchestra, quien ofició de productor de este álbum.

La noticia fue dada por el propio ex beatle a través de sus redes sociales y despertó la locura de sus fans, que guardan un especial estima por este disco, por los distintos guiños del autor que remiten a la famosa banda que revolucionó la música rock desde los ‘60.

Precisamente, Flaming Pie es un nombre tomado de una columna escrita por John Lennon en 1961, en una publicación musical de Liverpool, en donde contaba una delirante historia sobre el origen del nombre The Beatles.

Por otra parte, se trata del primer disco registrado luego de la reunión de McCartney con sus ex compañeros Ringo y George Harrison, para el proyecto Beatles Anthology.

Al momento de registrar este álbum, Paul hacía 13 años que no convocaba al famoso baterista, quien solía ser un colaborador asiduo en sus discos solistas.

Paul cumplirá 78 años el jueves 18 de junio: una ocasión muy especial que, sin embargo, no se verá acompañada de una fiesta concurrida en cumplimiento con la cuarentena. De hecho, para conmemorar su aniversario, el ex Beatle solo ha pedido a sus seguidores que echen un vistazo al videoclip que grabó hace 10 años para su canción ‘Glass Wall’, una pieza que sirvió a la organización Peta para dar a conocer su entonces nueva campaña en favor de los derechos de los animales.

“Lo único que quiero para mi cumpleaños es paz en la Tierra, también para los animales. Por eso este año quiero pedir a mis fans que vean el video ‘Glass Walls’ que grabamos para Peta. Lo llamamos así porque si los mataderos tuvieran paredes de cristal, ¿quién querría comer carne?”, explicó el intérprete, vegetariano convencido desde el año 1975, en el texto que ha compartido en el sitio web de la asociación. “Si estás preocupado por todas las enfermedades que salen de los mataderos, por los animales que sufren terrible e innecesariamente, o por el catastrófico impacto de la industria cárnica en el medio ambiente, por favor visiona este video y compártelo con seres queridos, pidió Paul como único regalo de cumpleaños.