Discapacitado afirmó que fue víctima de apremios - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Heridas en el rostro y diferentes partes del cuerpo avalan la denuncia de Matías Miranda (21) por presuntos apremios por parte de efectivos de la comisaría de Campo Ramón, donde reside.El joven, que padece discapacidad auditiva, fue detenido el pasado 5 de octubre a la mañana en el marco de un operativo desplegado para dar con el autor del robo de una garrafa de un domicilio particular, ubicado a media cuadra de la Municipalidad.Alfredo Miranda (52), padre del joven, precisó: “A eso de las 10 mi hijo fue a comprar cigarrillos y por el camino se topó con una patrulla de la comisaría, los policías se bajaron y le empezaron a preguntar por la garrafa, pero él no escucha casi nada. Se puso nervioso porque no entendía y ahí fue cuando le agarraron y le empezaron a pegar”.El progenitor lamentó la situación y precisó que “hasta el dueño de la garrafa declaró que mi hijo no tuvo nada que ver, que él vio quien fue el ladrón. Por eso no entiendo la actitud de los policías”.Incluso, en el parte oficial que emitió la Unidad Regional II de Oberá, se detalló que el joven fue detenido por desacato a la autoridad, sin mencionar siquiera algún tipo de sospecha sobre el robo de la citada garrafa.El padre del muchacho precisó que “recién el viernes hicimos la denuncia en la Unidad Regional porque yo estaba trabajando en la chacra y cuando volví me enteré de lo que pasó. Mi hijo estuvo tres días presos por una acusación injusta”.“Contó que le esposaron y le pegaron mucho en la cabeza. Todavía sigue con dolores y esta semana tenemos que ir al hospital para que le hagan estudios en la cabeza”, agregó. En tanto que familiares y amigos anticiparon la intención de concretar una movilización en reclamo de justicia y contra la brutalidad policial, según comentó su padre.