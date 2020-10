Dirigentes destacaron las nuevas medidas económicas - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Dirigentes industriales, de la construcción, el agro y la minería se mostraron ayer a favor de las medidas económicas anunciadas por el gobierno, que calificaron de “integrales” y que avanzan “en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo”.Al respecto, destacaron los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios y mineros, y el estímulo generalizado a la generación de divisas a través de la exportación.“Han sido todas medidas bastante integrales con temas como la construcción, las exportaciones, el bajar derechos a sectores industriales y al agro. Van mucho en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo”, aseguró Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).“Hoy vivimos en una Argentina totalmente diferente que necesita exportar y que no puede tener derechos para exportar”, subrayó Acevedo.Otro de los empresarios que se expresó a favor fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, quien dijo que celebraban las medidas y que “si bien hay propuestas que no llegan a concretarse, muchas serán incorporadas a proyectos de ley”.A su turno, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, sostuvo que fue “una continuidad de todo el proyecto que trabajamos con distintos sectores para tratar de construir una política a mediano y largo plazo para dar previsibilidad, atraer inversiones, crecer en valor agregado, generar divisas y crecer en el empleo”.En tanto que el campo de producción primaria que representa la Mesa de Enlace se mostró en queja por el paquete de medidas porque creen no los favorecen.