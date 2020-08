Directivos y docentes evaluarán el estado de las escuelas en septiembre - El Territorio Misiones

Gremios fijan sus posturas

Pese a los anuncios oficiales de una instancia de regreso de docentes a las aulas, diferentes gremios y entidades que nuclean a los trabajadores de la educación en Misiones coincidieron, aunque con matices, en la postura contraria a ello. Según expresó el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones (UDPM), Rubén Darío Caballero “la escuela que no esté en condiciones no vuelve, esa sigue siendo nuestra postura”. En ese sentido agregó luego de haberse publicado la posibilidad de la vuelta a las escuelas por parte de docentes y directivos: “La posición de UDPM sigue siendo la misma, se volverá cuando estén dadas las condiciones de bioseguridad, infraestructura, personal de limpieza y porteros, como otras cuestiones que van a ser las que decidan si vuelve o no la presencialidad”. En el mismo sentido se manifestaron también desde la agrupación de secretarios y prosecretarios escolares nucleados dentro de los Docentes Administrativos de Misiones (DAM), de quienes dependen los porteros y preceptores. “En muchas escuelas no tenemos porteros y por ende no se puede ni siquiera garantizar la salubridad de los edificios”, señalaron. Al mismo tiempo añadieron que “ni siquiera tenemos en cada escuela un termómetro digital porque para iniciar cualquier actividad por protocolo deberíamos tomarnos todos la temperatura a diario”. Por otra parte, grupos de docentes autoconvocados se manifestaron ayer en Oberá. Desde las 7 y hasta las 10 cortaron la ruta nacional 14 en el kilómetro 13. Según informaron, la decisión fue tomada en asamblea realizada al comienzo de la semana en reclamo a que no son escuchados ante los diferentes pedidos realizados en materia de actualización salarial, por lo que decidieron endurecer las medidas de fuerza.