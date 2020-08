Diputados aprobó el proyecto de ampliación presupuestaria y lo giró al Senado

Martes 4 de agosto de 2020 | 22:19hs.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde y giró al Senado para su tratamiento, el proyecto de ley que amplia las partidas presupuestarias por un monto estimado en casi 1,9 billón, para solventar el pago de planes sociales, productivos y laborales destinados a paliar la crisis económica como consecuencia del coronavirus.La iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional fue aprobada por 228 legisladores del Frente de Todos, del interbloque Federal y Unidad para el Desarrollo, el Movimiento Popular y un sector de Juntos por el Cambio, mientras que por la negativa se pronunciaron 9 legisladores (siete de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Izquierda).Las abstenciones sumaron 16, de las cuales 15 correspondieron a la Coalición Cívica.Tras la votación del proyecto de presupuesto, el plenario legislativo avanzaba en el debate de la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación local, que se votará con un amplio respaldado ya que todos los bloques-con excepción de la izquierda, anticiparon su apoyo a esa iniciativa oficial.A lo largo del debate, la mayoría de los diputados coincidieron en la necesidad de ampliar el gasto del presupuesto prorrogado del 2019, pero se plantearon controversias entre el oficialismo y la oposición en el artículo séptimo en el que se autoriza la emisión de títulos en dólares para canjear por bonos en pesos.En los artículos 7 y 8 fueron uno de los pocos que se hizo la votación nominal y allí el resultado fue parejo de 129 a 123 votos.El proyecto aprobado esta tarde autoriza al Gobierno a ampliar las erogaciones por un monto cercano a $ 1,9 billón, con lo que la proyección total de gastos para 2020 superaría los $7,3 billones, con un incremento del 33%.La ampliación de los gastos se financiarán en parte con recursos de recaudación de impuestos por $ 642.844 millones y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras, con lo cual el déficit se ampliará en 1.216.738.000 pesos.Otro de los puntos que pedían diputados de distintas provincias estaba referido al transporte y allí se decidió crear el Fondo Fiduciario Covid para el transporte del interior que tendrá un monto de 10.500 millones de pesos, que será distribuido por el Ministerio de Transporte.Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, aseguró que "el 80 por ciento de la ampliación presupuestaria" será destinado al pago de planes sociales y programas laborales puestos en marcha para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.Heller también defendió el articulo 7 del proyecto al afirmar que "es inaceptable lo que nos dicen que ésto es una dolarización" y aseguró que el objetivo de esa medida es "hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera".En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó el acuerdo para crear un fondo para el transporte del interior y señaló que "estamos asignando $ 10.500 millones para el transporte público de pasajeros del interior de la Argentina, fuera del AMBA., que no figuraba en el proyecto original" y recordó que primero se habían incluido 9500 millones y ayer se acordó el ministro Martín Guzman sumar otra partida de mil millones.Desde Juntos por el Cambio, el macrista Luciano Laspina, dijo que "en la coyuntura actual dominada por la pandemia", su espacio político no estaba dispuesto a que el gobierno no cuente con las herramientas para enfrentar la emergencia"."Quiero destacar que se aceptaron varios cambios propuestos por la oposición, como por ejemplo el de la partida para el transporte público en el interior del país, que está en crisis y que lleva varios días de paro", añadió.También criticó los artículos 7 y 8 que permiten que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera, ya que "básicamente altera el artículo 65 de la ley de administración financiera", dijo Laspina.Por su parte, el diputado radical Luis Pastori puso de relieve el tema de las asignaciones a las universidades nacionales, ya que "se asigna un monto global sin distribución por universidad, generando una gran incertidumbre; y debería asignarse esas transferencias a cada una de las universidades nacionales según la proporción establecida por ley para el sistema universitario".Desde Consenso Federal, el economista Jorge Sarghini dijo que se debe aprobar la ampliación porque como consecuencia de la pandemia "los recursos crecieron en un 25 por ciento mientras que lo gastos lo hicieron en un 75 por ciento debido al derrumbe de la economía" pero lamentó que se incluya el articulo 7 que "pone una nube negra porque determina un privilegio porque dolariza títulos que están en pesos y eso otorga un privilegio".En tanto, el diputado cordobés Pablo Cassineiro destacó que la creación del Fondo Covid para el transporte público de pasajeros del interior del país -por un monto de 10.500 millones de pesos- es un "tema que pedíamos y que pudo ser resuelto con el diálogo".No obstante, se quejó de que "el 65 por ciento de los subsidios se destinen a la región metropolitana".