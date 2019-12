Diputado acusado de narco y lavado seguirá preso

Martes 17 de diciembre de 2019

El Tribunal de Apelaciones confirmó ayer la decisión de la jueza Alicia Pedrozo, que dispuso hace unas semanas que el diputado Ulises Quintana permanezca preso por su supuesta complicidad en narcotráfico y otros delitos. De esta manera, Quintana está imposibilitado de asumir su banca en Diputados, que esta semana daría trámite a su expulsión.Los magistrados argumentaron que, si bien la defensa de Quintana argumentó que no existiría peligro de fuga ni de obstrucción al proceso, no es argumento suficiente para decretar la libertad del legislador, considerando que está acusado de graves delitos como lavado de dinero, tráfico ilícito de estupefacientes y asociación criminal, que no permiten que obtenga medidas alternativas a la prisión.