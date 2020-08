Dio positivo al test de Covid en Centinela e ingresó ilegalmente - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Segunda muerte en Encarnación El coronavirus sigue cobrándose vidas en el vecino país. En la tarde de ayer confirmaron el segundo deceso por Covid-19 en el Hospital Respiratorio del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Encarnación, Paraguay.



Según publicó el diario Itapúa en Noticias, se trata de una mujer de 63 años oriunda del distrito de Cambyretá, quien se encontraba internada en sala común. Se trata del segundo desenlace fatal que se registra en el departamento de Itapúa.

En la mañana de ayer se dio a conocer el caso de un hombre procedente de Buenos Aires, a quien le dio positivo al test de coronavirus al realizar los trámites de ingreso en el puesto Centinela. Debido a esto, las fuerzas de seguridad impidieron su ingreso, por lo que debía regresar. No obstante, con el paso de las horas constataron que el hombre ingresó ilegalmente a la provincia de Misiones instalándose en la localidad de Apóstoles, donde tiene a su familia.La intendenta local, María Safrán, en diálogo con una radio local confirmó esta situación y relató: “Recibí una llamada que había ingresado una persona que se hizo el hisopado en el puesto Centinela y dio positivo. Las fuerzas de seguridad le informaron que debía regresar a Buenos Aires pero después nos alertaron que se encontraba en Apóstoles tras haber ingresado ilegalmente, pero no se sabe por dónde entró”.Y agregó: “A las 5 la Policía de Misiones fue hasta el lugar donde se encontraba este hombre y lo llevaron hasta el puesto Centinela para luego proceder a aislarlo en el predio dispuesto en Crucero del Norte, en Garupá.La familia también está aislada y en principio se procedería a realizar una denuncia penal, ya que es lo que se hace en estos casos porque pese a que se le había alertado de dicha situación, igualmente entró clandestinamente”.Finalmente Safrán llevó tranquilidad a la población del barrio Estación de Apóstoles, lugar donde el hombre estaba cuando fue encontrado por las fuerzas de seguridad y llevado a realizar el aislamiento. “Creemos que es gente que vuelve de Buenos Aires porque no tiene trabajo, queda rezagada y no tiene actividad económica, es una situación que se está dando”, reflexionó.En este contexto El Territorio recibió un correo electrónico por parte de una joven que se presentó como la hermana del muchacho, quien aseguró: “Nosotros ni siquiera lo vimos, él llegó a las 23 a nuestra casa, no estuvo en contacto con nadie (...). Ingresó caminando por el control de Rentas de Colonia Liebig”.Además denunció que no recibieron la visita de agentes sanitarios y que debieron pagar ellos el taxi para trasladar a su hermano. Por otra parte, la joven afirmó que su hermano ya había tenido la enfermedad en Buenos Aires y había recibido el alta. “Nosotros sin haber tenido contacto con él nos encontramos en aislamiento”, expresó.Desde la madrugada del viernes en la localidad de Guaraní los vecinos estuvieron alertados sobre un camionero que había regresado desde Córdoba con síntomas gripales y dolor de cabeza por haber tenido contacto con una persona que habría dado positivo en aquella provincia.Por ese motivo, las autoridades de Salud Pública lo aislaron preventivamente y le hicieron un hisopado que dio resultado negativo.El director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González, explicó que recibieron el alerta “por parte de los vecinos que estaban preocupados, por eso durante la madrugada, con la coordinación de Zona Centro de Salud identificamos al camionero, se le practicó el hisopado e inmediatamente se aisló a toda la familia hasta esperar los resultados.Finalmente, durante la tarde el mismo funcionario informó que el resultado fue negativo, pero el camionero deberá continuar en cuarentena durante los 14 días “teniendo presente que a pesar que dio negativo hoy, podría dar positivo en unos días, cuando se le vuelva a practicar el hisopado”, explicó.El joven aislado en Crucero del Norte no fue contabilizado como caso positivo en el parte epidemiológico provincial debido a que llegó con el virus, por lo que se estima que se habría contagiado en Buenos Aires y se lo califica como caso importado. Es así que el total de contagios registrados hasta el momento en la provincia continúa en 54, según la cartera sanitariaPor otro lado, la Municipalidad de Posadas estableció el horario permanente de atención para bares, restaurantes y heladerías en este contexto de Covid-19. Los comercios de ese rubro podrán abrir de 8.30 a 0 durante los fines de semana.