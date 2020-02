Dimensión hospitalaria, pasando el plumero

Sábado 1 de febrero de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

Comunidad misionera, vecinos: me enseñaron mis maestros que el medico asistencial ve sus éxitos y errores al poco tiempo de haber desarrollado su atención (praxis) médica y que aquellos profesionales que ejercen la conducción sanitaria, es una rareza que puedan apreciarla en su correcta dimensión.

En lo personal, por la edad que tengo (88 años) y con la ayuda de mis colegas, he tenido la oportunidad de gestionar hace aproximadamente un poco más de cuarenta años lo que he de pasar a contarles y compartir mi alegría y gozar del éxito a que se ha llegado.

En uno de los periódicos viajes a la capital federal, al Ministerio de Salud Pública de la Nación, fui a entrevistar al almirante Irán Campo y devolverle una visita que personalmente con el capitán de navío Juan Carlos Gomes, director del Liceo Naval de la Ciudad de Posadas, me hicieron a mi domicilio.

El señor almirante me comunicó que en su despacho de Buenos Aires dejaría una directiva de que cuando yo llegara se le avisara que yo había arribado, estuviera donde estuviera y con quien estuviera.

Al ir a su despacho, en la Capital Federal, me anuncié y solicité se le avisara al señor ministro, uno de sus ayudantes, capitán de corbeta, fue a comunicarle, diciéndome “el Almirante está ocupado”. Un capitán de fragata le preguntó si le había dicho personalmente y que fuera a decirle, nuevamente, fue y regresó y me comunicó que estaba en el sanitario. Le preguntaron: -¿Le dijo personalmente al Almirante? -No. -Pues vaya y dígale al almirante.

Regresó y me dijo que pasara. Pero éste, cuando yo me dirigía, me dijo: “Está en ropa interior”. Cuando pasé, el doctor Irán Campos se estaba afeitando y mirando el inodoro que tenía la tapa baja, me invitó a sentarme. Pausa y silencio...

- Doctor Miérez, ¿qué me va a pedir?

- Nada señor, mi visita es para agradecerle la colocación del aire acondicionado en la salita de los neonatos y el refuerzo con médicos pediatras que están haciendo el servicio militar.

- Estoy enterado que se han solucionado varios problemas, por el control que mandé a que se alcanzara- me dijo el almirante.

Y entonces tomé coraje y le dije:

- Usted como médico pediatra comprenderá que la gran demanda y la concurrencia de la población necesitada, está desbordando al hospital. Qué hermosa oportunidad para hacer anexado al viejo un nuevo hospital de pediatría.

Me miró, estiró su mano, tocó dos timbres y vino su ayudante, y le dijo:

- Comuníquese con el capitán de navío Storni, que está a cargo del área Acción Cívica Naval. Que se ponga a disposición del doctor Miérez y le de todo lo que le pedirá. Que es una orden personal mía y lo llamaré enseguida.

Y me dijo “vaya ya a hablar con él”. Ese edificio estaba entre la avenida Belgrano y la calle Venezuela, a una cuadra y media de donde yo vivía cuando fui a vivir con mi familia siendo joven; durante más de 40 años fue mi barrio.

Cuando llegué me hicieron pasar y dialogando con su director me dijo que lo acababa de llamar el almirante Irán Campos y me dio una orden directa y que lo tenga al tanto, para ponernos a trabajar cuanto antes.

El señor Storni me solicitó le hiciera llegar los datos estadísticos, de la morbimortalidad infantil de los últimos cinco años y su crecimiento vegetativo y el área de influencia. Me solicitó también el nombre de una asociación de servicio a la comunidad para poder enviarle los fondos en forma periódica a quienes construirían y el equipo correspondiente de la obra. Le dije la Fundación Rotary Club de Posadas.

Felizmente puedo gozar y siento un inmenso placer cuando recuerdo a todas aquellas personas que se sumaron a este proyecto. Y la dedicación que tuvieron el doctor Julio Argentino Martin, el doctor Osvaldo Monferran y el contador Roberto Mazzal.

Toda estructura destinada a brindar servicios sanitarios a la población tiene que ser adecuada cada 40 años, ya sea ampliando, renovando o construcción nueva. En la actualidad, con gran visión, se está terminando y equipando el nuevo Hospital Pediátrico, que ha de cubrir una sentida necesidad.

La vida y la muerte, la salud y la enfermedad, tienen estrecha relación con la dimensión social del hombre, aunque no agotan su misterio en ese solo aspecto. En muchos países, la situación sanitaria y la socioeconómica están íntimamente ligadas; no son satisfactorias y las tendencias no son alentadoras y se agravan con el continuo aumento de las enormes desigualdades entre los distintos países y regiones.

Millones de personas están envueltas en el círculo vicioso de la pobreza, desnutrición, malnutrición, que minan las energías, reducen la capacidad de trabajo y limitan las posibilidades de planificar un futuro venturoso.

Nuestra provincia está, reitero, en avanzada de lo que se tiene que hacer, y cómo hacer. Todo dependerá que al designar a quienes lo harán, tengan suficiente aptitudes y actitudes. Se debe realizar un estudio y análisis de esas personas y no se politizan los cargos técnicos.

Hasta la próxima.