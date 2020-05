Dieron la externación a esposa del camionero y ya son 6 los recuperados

Sábado 9 de mayo de 2020

La paciente número 5, la esposa del camionero fallecido por Covid-19, recibió ayer la externación del Hospital Samic de Oberá, donde permanecía internada desde el pasado 18 de abril cuando su examen PCR dio positivo. La mujer fue trasladada a su domicilio de la localidad de San Vicente, de donde es oriunda, y allí deberá permanecer aislada bajo estrictas normas sanitarias, en tanto que será monitoreada por el personal de salud hasta que el virus esté totalmente negativizado en su organismo. Con ella, ya son trece los pacientes externados en la provincia.

“Hicimos una reunión con el personal que atiende a la señora y con los hijos. Visto y considerando que se encuentra con una evolución favorable y en muy buen estado, se decidió la externación de la paciente con aislamiento estricto y controles sanitarios”, explicó el director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González.

La mujer de 56 años dio positivo por contacto estrecho con su marido, el camionero de 61 años de San Vicente, que había regresado de un viaje a San Pablo, Brasil, una de las ciudades del país vecino más castigadas por el coronavirus, donde contrajo la enfermedad.

El hombre de 61 años estuvo en estado crítico con asistencia respiratoria y el pasado 23 de abril falleció a causa de la enfermedad, agravada por otras ya preexistentes.

El Territorio dialogó con César Vidotto que contó cómo se encuentra su madre: “Ella se siente bien ya con el solo hecho de poder irse a su casa, va a estar controlada pero desde su domicilio hasta que le den el alta definitiva. La atención en el hospital es un espectáculo pero es una cosa muy distinta estar en su casa, que está a media cuadra del hospital; se organizó con ellos para que estén constantemente en contacto con ella por cualquier cosa”.

La mujer permanecerá sola en su casa. No obstante, César y sus dos hermanos, al igual que el personal médico, seguirán su evolución con el correr de los días.

Entre las recomendaciones del cuerpo médico que recibieron por escrito se destaca que no puede vivir con nadie, no debe recibir visitas y no deberá salir de la casa por ningún motivo hasta que se le notifique el alta médica.

Mientras tanto, deberá usar barbijo si sale a la puerta o a buscar elementos que le acerquen al hogar, lavarse las manos frecuentemente o desinfectarse con alcohol en gel y limpiar en forma regular con lavandina las superficies de su casa.

La asistencia de la familia se limitará a llevar elementos de primera necesidad, solo hasta la puerta de la casa manteniendo las distancias correspondientes y retirarse. Por último, en caso de volver a presentar síntomas como tos, fiebre, o dificultad para respirar, debe notificar inmediatamente a Salud Pública.

Sobre cómo se siente respecto a la pérdida de su marido, su hijo expresó: “Cualquier persona que pierde a un ser querido se siente mal, no hay dolor más fuerte, perdió de un día para el otro a su compañero de 40 años. Ella está haciendo lo posible para salir adelante y lo está haciendo, gracias a Dios”.

Y finalizó: “Estamos contando los días para que le den el alta y poder aunque sea vernos. De ánimo ella está bien, hablamos y está muy contenta de estar en su casa. Por suerte en San Vicente ya no hubo otros casos y fueron ellos dos nomás”.



Seis recuperados

Por otra parte, ya son seis los pacientes recuperados en la provincia de Misiones. El primer paciente positivo, el hombre de 71 años que había vuelto de España, fue el primero también en recibir el alta médica. Asimismo, ya se encuentran en su hogar el joven de 27 que hacía trabajos de repatriación en la frontera Puerto Iguazú-Foz de Iguazú y su madre, que también se había contagiado por contacto estrecho.





En cifras 6 Son los pacientes recuperados. El hombre de Posadas de 71 años, madre e hijo de Iguazú así como tres menores: el de 4 años que está en el Garrahan, la beba de Eldorado y el niño de 4 de Posadas. 61 Es la edad que tenía el camionero de San Vicente fallecido por Covid-19. Había regresado de un viaje de San Pablo, Brasil, donde contrajo el virus.

Tres de los cuatro pacientes pediátricos fueron diagnosticados como recuperados: el niño de tres años que sigue internado en el Hospital Garrahan, pero por la operación del tumor; la niña de un mes y medio de Eldorado y el pequeño de 4 años, hijo de la embarazada de Parque Adam.

Récord en un día en el país con 240 nuevos contagios

Otras once personas murieron y 240 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina -el mayor número de infectados en un día desde que comenzó la pandemia-, con lo que suman 293 los fallecidos y 5.611 los contagiados desde el inicio del brote, informó el Ministerio de Salud de Nación.

En el reporte matutino de ayer se reportaron tres de las once muertes: dos mujeres, una de 80 años residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 89 de la Ciudad de Buenos Aires, además de un hombre de 59 años que también vivía en la ciudad capital.

Por la tarde se informó de otros ocho decesos, entre ellos tres hombres, dos de 51 y 68 años residentes en la provincia de Buenos Aires y otro de 91 de la Ciudad de Buenos Aires.

También se registraron los fallecimientos de cinco mujeres, dos de 83 y 81 años residentes en la provincia de Buenos Aires; y tres de 98, 89 y 84 años que vivían en Capital Federal.

Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus.



Misiones, sin nuevos casos

Misiones cerró el quinto día consecutivo sin nuevos casos positivos y hasta el momento son 25.

El último paciente con Covid-19 se conoció el pasado domingo por la mañana, se trata de la paciente número 25, una trabajadora de salud.

Según consta en el boletín epidemiológico difundido en la tarde ayer, en las últimas 24 horas el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) descartó dos casos, siempre siguiendo el nexo epidemiológico establecido y estudiado. Con este nuevo registro, los casos descartados en la tierra colorada alcanzan los 691. Otros 81 fueron desestimados.

Por otra parte, 1.055 personas cumplen con el aislamiento domiciliario, mientras que otras 1.219 ya concluyeron esa etapa.