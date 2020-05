Dieron la externación a beba eldoradense

Jueves 7 de mayo de 2020 | 10:40hs.

La beba de un mes y medio que dio positivo para Covid–19 en Eldorado finalmente recibió la externación este jueves, luego de diez días de internación y de arrojar negativo a la prueba de PCR por tercera vez. La patología de base de la niña es estenosis pulmonar congénita, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente en la provincia de Corrientes, donde se le practicó un cateterismo para realizarla una dilatación pulmonar.





De regreso a Eldorado y por un cuadro febril e infección urinaria se activó el protocolo de coronavirus en el cual la nena fue positivo, en tanto todos sus contactos estrechos dieron negativo. Fue internada en el ala pediátrica del hospital Samic de esta localidad, un servicio preparado para la situación. De allí en más los padres fueron aislados y la bebé de mes y medio en todo momento estuvo compensada, sin llegar a estar en ningún momento entubada en la unidad de terapia intensiva.

Al cabo de varios días y tratamiento se le volvió a realizar un hisopado, este daba negativo. La familia es de religión cristiana, aferrada a la fe y estuvo en oración por la pequeña niña.





Su padre, Facundo Sosa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó, "la están externando ya que dio negativo las últimas dos pruebas y ya no tiene ningún tipo de infección. Considerando que no hay falsos positivos yo quiero confirmar que hay un verdadero Dios, no negamos que haya sido positivo y que afortunadamente se recuperó"





"En casa seguiremos aislados por dos semanas más y con antibióticos por la infección urinaria ya que hay que terminar el tratamiento. Ojalá Dios permita que se calmen los ánimos en esta situación tan difícil que afrontar", finalizó.