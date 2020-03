Dieron el alta transitoria al niño santotomeño Leandro

Viernes 27 de marzo de 2020 | 23:26hs.







“Él está feliz de estar en casa” expresó Carla Iberlucea Comparín, mamá del pequeño Leandro (11).





Todo el pueblo rezó y colaboró con su pequeño guerrero, quien el pasado 3 de marzo fue trasplantado del corazón en el Hospital Garraham por una malformación congénita, con una hipoplasia de ventrículo izquierdo que se le desarrolló antes de nacer, y se encontraba en emergencia nacional del INCUCAI. El niño, su madre y hermanos, se encuentra residiendo en los últimos dos años en Buenos Aires, a escasas cuadras del nosocomio especializado donde lo atienden, pero hace cuatro años que está en lista de espera por el órgano.“Los cuidados son muchos más estrictos acá afuera, en casa, obviamente no se recibe visita de nadie. Para el son seis meses de estrictos cuidados después de esos meses recién se va a ir normalizando. La medicación rigurosa y a horario. Mucho control con las comidas no puede comer ni beber cualquier cosa”, señaló Carla.“Pero estamos en casa y juntos en familia y eso hace que él tenga mucho mejor ánimo y este más cómodo”, dijo la mamá del niño.A casi un año de ingresar a la lista de Emergencia Nacional, Leandro fue finalmente trasplantado. La intervención quirúrgica duró siete horas, ya que debieron reconstruirle parte del sistema circulatorio al niño.Desde la salida de quirófano, Leandro demostró muy buena evolución y estado general. De todos modos, se esperaron las 72 horas exigidas para dar un diagnóstico.“Todo salió mejor de lo que se esperaba. Los resultados de todos los estudios le salen a la perfección”, contaba Carla, mamá de Leandro, y emocionada decía que él ya se manejaba de manera independiente, y que el Hospital le brindaba la medicación específica para que ella se lo suministrara.La familia Iberlucea-Comparín continúa necesitando la colaboración de la población para poder solventar los gastos de este mes, ya que la jefa de familia aún no sabe cuándo podrá volver a trabajar. El CBU para quienes deseen colaborar es: 0110500130050013840679Leandro fue diagnosticado con una hipoplasia de ventrículo izquierdo antes de nacer, una malformación con la que nació y así empezó su periplo. El pequeño tiene la ilusión de hacer deportes, como sus hermanos, le gusta mucho el rugby y es de River.Desde el año pasado Leandro se encontraba en Emergencia Nacional del INCUCAI, y a esto se le sumó la situación económica crítica de la familia Iberlucea-Comparin. La sociedad santotomeña, al conocer la necesidad de la familia, realizó numerosas beneficencias para poder ayudarlos.